Ratas rõhutas naabruse julgeolekut toetava idaparnerluse tähtsust

Ratas rõhutas Euroopa Liidu (EL) ja idapartnerluse riikide juhtide videokohtumisel idapartnerluse tähtsust, mis toetab Euroopa naabruse julgeoleku, stabiilsuse ning heaolu kasvu, vahendas BNS.

"Neil keerulistel aegadel oleme näinud, et tõhusaks võitluseks pandeemia vastu vajame Euroopa koostööd," sõnas Ratas pressiesindaja teatel. "Mul on hea meel, et oleme suutnud aidata idapartnereid võitluses COVID-19-ga. Siiski saab veel rohkem teha - näiteks peaksime pandeemia mõju leevendamiseks kaaluma digitaalsete lahenduste väljatöötamist."

Peaminister tõi esile, et vastupanuvõime kriisidele on oluline nii väliste kui sisemiste ohtude puhul. "See suurendaks laiemalt kogu piirkonna turvalisust. Ilma turvalisuseta ei saa olla stabiilsust ja heaolu," lausus Ratas.

Peaminister rõhutas oma sõnavõtus veel võitlust desinformatsiooni vastu. "Pandeemia ajal oleme näinud, et see muutub veelgi olulisemaks," sõnas peaminister. Samuti ei tohi Ratase sõnul unustada külmutatud konflikte, näiteks Gruusia alade jätkuvat okupeerimist ning agressiooni Ukraina vastu.

Idapartnerite toetamiseks on peaminister Ratase sõnul mitmeid võimalusi, eeskätt koostöö majanduse ja IT vallas. "Meie vastastikune kaubandus kasvab üsna kiiresti, kuid partnerite lõimumisel Euroopa siseturuga, sealhulgas digitaalse ühtse turuga, on meil veel pikk tee minna," lausus Ratas.

Idapartneritele individuaalne lähenemine pakuks Ratase sõnul edukamalt reforme ellu viivatele riikidele rohkem koostöövõimalusi, kuid kaasata tuleks kõiki partnereid.

Peaminister Ratase sõnul on idapartnerid teinud edusamme, et viia ellu Eesti EL-i Nõukogu eesistumise ajal 2020. aastaks seatud 20 eesmärki. Need eesmärgid jagunevad valdkondade vahel, milleks on majandusareng ja turuvõimalused, institutsioonide ja hea valitsemistava tugevdamine, ühendatavus, energiatõhusus, keskkond ja kliimamuutused ning liikuvus ja inimestevahelised kontaktid.

"Nendel tulemustel on positiivne mõju idapartnerluse riikide inimeste igapäevaelule. Nüüd peame edasi liikuma ja leppima kokku konkreetsetes tegevustes tulevateks aastateks," sõnas Ratas ning kinnitas Eesti valmisolekut idapartnerluse riikide inimeste elujärje parandamisse panustada.

Idapartnerluse riigid on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene.