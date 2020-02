"Rünnak korrakaitsja vastu on alati rünnak Eesti riigi ja meie inimeste vastu. Kui harvad taolised juhtumid ka poleks, me kõik väärime seda, et meie riigis oleks vähem vägivalda," kirjutas peaminister Jüri Ratas.

Ratas kirjutas sotsiaalvõrgustikus Facebook, et need sündmused on meeldetuletus sellest, kui ennastsalgav ja ohtlik võib olla politsei igapäevatöö, vahendas BNS. "Rünnak korrakaitsja vastu on alati rünnak Eesti riigi ja meie inimeste vastu. Kui harvad taolised juhtumid ka poleks, me kõik väärime seda, et meie riigis oleks vähem vägivalda," kirjutas Ratas.

"Tänan südamest oma tööd korralikult ja kohusetundlikult teinud politseinikke ning soovin paranemist ja jõudu," lisas ta.

Kaljulaid: politsei kaitseb meid kurjuse eest

"Eesti politsei on see jõud, mis kaitseb meid kurjuse ja vägivalla eest ning tagab kõigile Eesti inimestele turvatunde. Rünne politsei vastu on rünne meie kõigi turvalisuse vastu," märkis president Kersti Kaljulaid oma sotsiaalmeedia postituses.

"Soovin head paranemist viga saanud politseinikele. Mõtlen kõigile neile, kellest meie turvatunne sõltub. Aitäh teile kōigile!," märkis ta.

Helme: politseinikud riskivad iga päev oma eluga

Siseminister Mart Helme soovib kahele Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikule kiiret paranemist, kes said täna hommikul vigastada, kui neile kinnipidamise ajal autoga otsa sõideti.

"Politseinikud riskivad iga päev oma elu ja tervisega, et tagada turvaline elukeskkond. Täna on üks nendest päevadest, kus kahjuks said kinnipidamise käigus viga kaks kriminaalpolitseinikku. Soovin neile kiiret paranemist," märkis siseminister Mart Helme.

