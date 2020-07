Ratas saatis Trumpile neljanda juuli puhul õnnitluse

Peaminister Jüri Ratas õnnitles USA presidenti Donald Trumpi Ühendriikide iseseisvuspäeva puhul. "Teie ekstsellents," kirjutas Ratas Trumpile. "Palun Teil ja Ühendriikide rahval võtta vastu mu kõige soojemad õnnitlused ja parimad soovid Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva puhul."

"Eesti rahvas väärtustab kõrgelt ammuseid tihedaid sidemeid ja sõprust enda ning ameeriklaste vahel. Me läheme väljakutsetele vastu samade väärtuste ja vaadetega. Oleme üheskoos edendanud maailmas rahu ja stabiilsust ning osalenud külg külje kõrval paljudel sõjalistel operatsioonidel. Meie laitmatu koostöö hõlmab paljusid valdkondi ja mul on hea meel, et see on laienenud ka uutesse sfääridesse nagu turvaliste 5G-võrkude alane koostöö ja ÜRO Julgeolekunõukogu tasand, kus Eesti on võtnud enda kanda mittealalise liikme vastutuse," kirjutas Ratas enda õnnitluses.

"Lubage mul kinnitada, et Eesti ja Ameerika Ühendriigid on NATO lähedasimad liitlased ning Eesti peab USA juhtrolli NATO-s endiselt hädavajalikuks. Me oleme Ühendriikidele tänulikud panuse eest regiooni julgeolekusse ja ootame pikisilmi tiheda koostöö jätkumist NATO kollektiivkaitse jõupingutuste edendamisel meie regioonis. Lubage mul kinnitada Eesti valmisolekut nii NATO edusse panustamisel, tugeva Atlandi-ülese sideme säilitamisel kui ka õiglasel ja võrdsel kohustuste jagamisel alliansis," lõpetas Ratas enda õnnitluskirja.