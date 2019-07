"Sellest on väga raske näha võitu ükskõik millisele osapoolele. Olgu selleks britid, teised liikmesriigid või EL. Samas peame me kõik nende demokraatliku otsusega leppima ning selle tagajärgedega tegelema," ütles peaminister Jüri Ratas.

Ratas ütles, et Eesti tähistas kevadel meie Euroopa Liitu astumise 15. aastapäeva.

"Need aastad on olnud Eesti ajaloo kindlaimad ja edukaimad aastad. See on olnud meie rahu ja vabaduse tee, mis on võimendanud meie häält maailmas kaugelt kõvemaks kui see muidu kõlaks," rääkis Ratas.

Peaminister ütles, et Euroopa Liit on andnud Eestile ja Eestimaa inimestele väga palju sellist, mida praegu saame pidada enesestmõistetavaks, kuid mille puudumisel oleks meie elukvaliteet oluliselt teistsugune.

"Vaba reisimine, töötamine ja õppimine, investeeringud, julgeolek, ühtne turg ja palju muud. Meie majandus on kasvanud enam kui kaks ja pool korda, keskmine palk on kolmekordistunud. EL on toetanud meie rahu, vabadust, õigusriiki ja enesekindlust," rääkis Ratas.

"Seda kõike näevad hästi ka Eestimaa elanikud. Erinevad küsitlused ja erinevad metoodikad näitavad meie inimeste toetust ELi kuulumisele väga kõrgena ning liikmesriikide keskmisest suuremana. Selline toetus ei ole juhuslik, vaid näitab, et meie kasu on tegelik."

Ratas ütles, et Eestis ei ole ühtegi suuremat erakonda, kes oleks seadnud tõsiselt kahtluse alla meie Euroopa Liitu kuulumist.

"Praeguse valitsuse koalitsioonileping ütleb, et lähtume välis- ja julgeolekupoliitikas Eesti rahvuslikest huvidest, riiklikust suveräänsusest ning rahvusvahelisest õigusest, järgides rahvusvahelisi kokkuleppeid ja ÜRO põhimõtteid. Samuti viime ellu iseseisvat ning järjepidevat välis- ja julgeolekupoliitikat eeskätt läbi oma kuuluvuse Euroopa Liitu ja NATO-sse. Eestile on oluline Euroopa Liidu ja NATO ühtsus ning koostöö. Näeme Euroopa Liitu riikide liidu, mitte liitriigina," selgitas peaminister.

Ratas ütles, et ainuüksi neile põhimõtetele kirjutaksid kõhklusteta alla kõik parlamendierakonnad. "Nendele lausetele on kirjutanud alla ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Seetõttu tuleb ka EKRE poliitikutel oma sõnavõttudes ja tegudes mainitud põhimõtetest lähtuda. Meil pole mitte mingit põhjust otsida Euroopa Liidule ajaloost võrdlusi. Need oleksid kunstlikud või lihtsalt valed," nentis peaminister.

"Eesti edu ja igapäevane toimimine sõltub väga suuresti meie ametnike ja ametnikkonna tublist tööst ning suurest professionaalsusest. Meie ametnikud on meie rahva teenistuses, mis tähendab, et nad teevad oma tööd südamest ning kasutavad tööalaselt oma parimaid oskusi ja teadmisi meie kõigi heaks. Eestil on oma selliste ametnikega vedanud," märkis ta.

"Ametnikuks olemine eeldab ausust ja austust avalikkuse vastu. Need on ametnikueetika olulised põhimõtted. Ausus tähendab väga üheselt ka seda, et ametnikel peab olema võimalus viisakalt, erapooletult ning argumenteeritult meie riigielu küsimuste ja võimalike probleemide üle arutada. Ka avalikult, kui vaja. Ka poliitikutega, kui vaja. Seepärast olen mina tänulik kõigile meie rahva teenijatele, kes oma tööd pühendunult ja ausalt teevad ning meie riigi pärast oma südant valutavad," ütles Ratas.