Ratas: Tallinna-Helsingi tunneli nimel tuleks tööd teha

"Kui küsida, kas kunagi tulevikus selline tunneliühendus Eesti ja Soome vahel võiks olla, siis ma arvan, et selle nimel tööd tuleks teha," ütles peaminister Jüri Ratas. "Ma arvan, et tegemist on väga suurepärase projektiga."

"Kui küsida, kas kunagi tulevikus selline tunneliühendus Eesti ja Soome vahel võiks olla, siis ma arvan, et selle nimel tööd tuleks teha," ütles peaminister Jüri Ratas. "Ma arvan, et tegemist on väga suurepärase projektiga."

Peaminister Jüri Ratase sõnul tuleb Tallinna-Helsingi tunneliühenduse nimel tööd teha ning edasi on vaja liikuda ka keskkonnauuringutega. "Ma arvan, et tegemist on väga suurepärase projektiga. On väga tugev erasektori huvi, mulle tundub, et järjest rohkem ka mõlema riigi valitsustasandi huvi tõuseb," rääkis Ratas valitsuse pressikonverentsil. Peaminister märkis, et ka Eesti ja Soome valitsuste ühisistungil olid ühendused teemaks, vahendas BNS.

"Tunnelil on kaks otsa, seetõttu oleme Soome ametikaaslastega leppinud kokku, et vajalike eeluuringutega liigutakse ühes tempos, mõlemalt poolt. On moodustatud neljapoolne koordineeriv töörühm, kus on Helsingi ja Tallinna linnavalitsused ja Soome ja Eesti majandusministeeriumid, neid erinevaid keskkonnauuringuid on vaja teha 50 või rohkem, eks need tuleb ära teha ja peale seda tuleb ja asjale peale vaadata ja edasi liikuda," ütles Ratas.

"Kui küsida, kas kunagi tulevikus selline tunneliühendus Eesti ja Soome vahel võiks olla, siis ma arvan, et selle nimel tööd tuleks teha," ütles peaminister.

Esmaspäeval jõudis rahandusministeeriumisse Soome turundaja Peter Vesterbacka eestveetud firma Finest Bay Area Developmenti taotlus Tallinna-Helsingi tunneli riikliku eriplaneeringu algatamiseks, mis asub analüüsima, kas tunnel on riikliku eriplaneeringu objekt ning kas selle teostamine on tulevikus võimalik.

Projekti on Finest Linki nime all uurinud ka riigid, kohalikud omavalitsused ning selle uuringuid on toetanud ka Euroopa Komisjon. Finest Bay Area Developmenti õiguslikes küsimustes nõustava advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Paul Künnap ütles esmaspäeval BNS-ile, et Finest Link on üks nende projekti neljast trassialternatiivist.

Esmaspäeval teatas Finest Bay Area Development, et on saanud 100 miljonit eurot rahastust Dubai ehitusfirmalt ARJ Holding.

Projekti arendaja esitas reedel ka tehnilise järelevalve ametile (TJA) taotluse Soome-Eesti vahelise raudteetunneli ja tehissaare ehitamise aluseks oleva hoonestusloa menetluse algatamiseks.

Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse eesmärk on terviklikult lahendada raudteetunneliga seonduvad küsimused nii meres kui ka maismaal. Täpsemalt soovib firma leida raudteetunnelile parim võimalik asukoht majandusvööndis, territoriaalmeres ning maismaal.