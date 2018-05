Ratas tervitab Eesti 200 reitingut ja jääb ootama täpsemaid seisukohti

Peaminister Jüri Ratase hinnangul on poliitilise algatusrühma Eesti 200 saadud kuus protsenti toetust erakondade populaarsusuuringus hea start, kuid nüüd peaks liikumine välja tulema ka konkreetsemate seisukohtadega.

"Ma arvan, et see on väga tervitatav, et Eesti elanikkond on neile toetuse andnud. See on päris hea start ja ma usun, et inimesed ootavad nüüd konkreetseid platvorme, konkreetseid seisukohtasid. Seda on ju Eesti 200 lähikuudel lubanud ka välja käia," ütles Ratas täna BNS-ile Sofiast, kus lõppes Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumine.

Neljapäeval sai avalikuks, et kui uus poliitiline liikumine Eesti 200 osaleks riigikogu valimistel, siis mai esimeses pooles tehtud erakondade populaarsusuuringu tulemuste kohaselt pääseks ta riigikokku, kuna seda toetaks kuus protsenti poliitilist eelistust omavatest valijatest.

Keskerakonna esimehe sõnul kommenteerib ta teadet Eesti 200 reitingust sama moodi nagu ta tegi ka mai algul, kui uus jõud endast avalikkusele teada andis.

"See on väga positiivne. Minu meelest see näitab, et on palju inimesi, eks soovivad aktiivselt ühiskonnas kaasa lüüa ja mitte ainult ühiskonnas aktiivselt kaasa lüüa, vaid soovivad moodustada ka erakonna või poliitilise jõu," ütles Ratas neljapäeval BNS-ile.