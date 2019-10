Ratas ülemkogul: EL-i eesmärk peab olema heaolu ja puhas keskkond

Peaminister Jüri Ratas ütles reedel Euroopa Liidu (EL) riigipeade ja valitsusjuhtide ülemkogul strateegilist töökava, piakaajalise eelarve ning kliimaküsimuste arutelul, et EL-i eesmärk peab olema eurooplaste heaolu, ettevõtjate võimalused ja puhas keskkond.

Ratase sõnul on EL-il järgmiseks viieks aastaks ambitsioonikas tööplaan.

"Nüüd on vaja hakata seatud eesmärke ellu viima. EL-i järgmine pikaajaline eelarve näitab seda, kui tõsiselt suhtume ühisesse tulevikku, julgeolekusse, turvalisusesse, siseturu arendamisse, paremate ühenduste loomisesse, digipöördesse ning kliimaneutraalsusele üleminekusse. See näitab, millist Euroopat soovime oma inimestele. Meie eesmärk on kõigi eurooplaste ja ettevõtjate elu paremaks muuta," sõnas Ratas pressiesindaja teatel.

Riikide liidritel oli kõne all tulevase pikaajalise eelarve kogumaht ning jaotus suurte poliitikavaldkondade vahel. ELi eesistuja Soome peab esitama eelarve läbirääkimispaketi kohta ettepanekud detsembri ülemkoguks. Ülemkogu kohtumisel osales ka Euroopa Komisjoni tulevane president Ursula von der Leyen, kes tutvustas uue komisjoni prioriteete.

Kliimaarutelul sõnas Ratas, et Eesti otsustas hiljuti toetada EL-i kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärki aastaks 2050. "Tegime selle otsuse pärast pikka ja põhjalikku mõjuanalüüsi. Usun, et suudame kliimaneutraalsuse saavutada, kui loome üheskoos toetavad tingimused ja üleminekumeetmed. Euroopa Liidu tulevane eelarve peab kindlasti toetama kliimaeesmärkide saavutamist," sõnas Ratas. "Lisaks ELi juhtrollile kliimaküsimustega tegelemisel tuleb suurendada üleilmseid pingutusi. Vaja on iga inimese, regiooni ja riigi panust," lausus peaminister. Detsembri ülemkogul on EL-i riikide juhtidel kavas arutelud Euroopa pikaajalise kliimastrateegia ja tuleviku ambitsiooni üle.

Ülemkogu nimetas Euroopa Keskpanga presidendiks Christine Lagarde’i, kes astub ametisse alates 1. novembrist.

Neljapäevaõhtusel välissuhete arutelul oli riigipeadel ja valitsusjuhtidel kõne all liitumisläbirääkimiste avamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. Ülemkogu tuleb teema juurde tagasi enne järgmise aasta mais Zagrebis toimuvat tippkohtumist.

"Kahjuks ei leidnud liikmesriigid üksmeelt liitumisläbirääkimiste alustamiseks. Põhja-Makedoonia ja Albaania on mõlemad teinud tublit tööd ja suuri reforme. Eesti toetab tugevalt mõlema riigiga liitumisläbirääkimiste alustamist. Oleme alati olnud seda meelt, et kui tingimused on täidetud, peab Euroopa Liidu uks olema avatud," sõnas Ratas.

Samuti rääkisid EL-i riikide liidrid neljapäeva õhtul suhetest Türgiga seoses sõjategevusega Süüria kirdeosas ja ebaseadusliku puurimisega Vahemere idaosas. Ratas avaldas lootust, et Ameerika Ühendriikide ja Türgi ühine teadaanne sõjategevuse katkestamise kohta aitab jõuda rahu saavutamiseni ning sõjategevuse lõpetamiseni Süürias. "Seda konflikti ei saa lahendada jõuga, vaid poliitilise üleminekuga. Siinjuures on lahenduse leidmiseks väga oluline dialoog Türgiga," sõnas Ratas.