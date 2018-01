Ratas välistas sekkumise meedia töösse

Peaminister Jüri Ratas kinnitas kolmapäeval riigikogus, et valitsus ei kavatse luua riigiajalehte ega sekkuda rahvusringhäälingu (ERR) töösse, kuid hoidus lubamast seda, et valitsusasutused ei osta enam eetriaega venekeelses telekanalis PBK.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas kolmapäeval riigikogus, et valitsus ei kavatse luua riigiajalehte ega sekkuda rahvusringhäälingu (ERR) töösse, kuid hoidus lubamast seda, et valitsusasutused ei osta enam eetriaega venekeelses telekanalis PBK.

"Riigiajalehte ei looda," teatas Keskerakonna esimees Ratas riigikogu infotunnis vastuseks reformierakondlase Urmas Kruuse sellekohasele küsimusele, vahendas BNS.

Ratase erakonnakaaslane Maria Jufereva oli teisipäeval esitanud meedias idee, et valitsus võiks hakata välja andma eesti- ja venekeelset ajalehte, milles annab ülevaate oma tööst.

"Kui te küsite sellest, kas valitsus arutab rahvusringhäälingu programmi ja teeb ettekirjutisi, missugused programmi osad või elemendid või kellega intervjuud peaks olema, siis vastus on: ei, seda me ei aruta. See on olemas konkreetne juhtimisahel, mis on paika pandud ERR-i puhul, rahvusringhäälingu puhul läbi nõukogu, läbi juhatuse," rääkis peaminister vastuseks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme küsimusele.

Samas andis Ratas vastuses Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri küsimusele mõista, et valitsus ei kavatse loobuda eetriaja ostmisest venekeelses telekanalis PBK, viidates, et sama on teinud riigiasutused ka Reformierakonna juhitud valitsuste ajal.