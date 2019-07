Ratas: Vormsi näitel saab ühendada elu saarel ja tööd mandril

"Riigi kohus on tagada, et elu Eestis areneks võrdselt igas Eestimaa paigas. Vormsi elanike rõõmud ja mured on sama tähtsad kui Narva, Võru või Viimsi elanike heaolu," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Vormisi saart eile külastanud Ratase sõnul on Vormsi on hea näide, kuidas ühendada elu saarel ja töö mandril, vahendas BNS valitsuse pressiesindajat.

Peaministri sõnul on mandril töötavad, kuid püsivalt saarel elavad inimesed kindel märk Vormsi elu arengust ja Vormsi vallajuhtide sõnul on neid saarel mitmeid. Ringsõidu vältel kohtus peaminister Anneli ja Kahro Talliga, kes igapäevaleiba teenivad Haapsalus, ent on Vormsil leidnud kogu perele mugava ja kaasaegse elupaiga.

"Hea meel on selle üle, et väikesaarte programmi abil on mitmed kogukonna elukvaliteeti tõstvad projektid toetust juba leidnud. Näiteks on renoveeritud Vormsi lasteaed-põhikool, soetatud uus päästekaater ning rajatud tankla. Nüüd peame vaatama, kuidas viia lõpuni üürimaja renoveerimine ning lahendada praamiliiklusega seotud küsimused – suurendada parvlaev Örmsö mahutavust ja väljumiste paindlikkust," sõnas Ratas.

Ratas külastas eile väikesaarte ringreisi raames Eesti suuruselt neljandat saart Vormsit, et kohtuda kohaliku vallavalitsuse ja kogukonna esindajatega ning teha saarel ringkäik.

Vormsil tervitas peaministrit vallavanem Ene Sarapuu ja volikogu esimees Ivo Sarapuu, kellega käsitleti Vormsi tulevasi investeeringuid, kohalikule koolile eripärase distantsõppe seaduseraamistikku sobitamist ning teisi kogukonnale olulisi teemasid.

Lisaks võttis Jüri Ratas ringsõidu jooksul osa Rootsi Päevade 2019 tipphetkest ehk Olavipäeva teenistusest 800-aastases Vormsi kirikus. Peaministri sõnul on Olavipäeva pidustused heaks märgiks kohaliku kogukonna aktiivsusest ja elurõõmust, tuues kokku nii rannarootslaste järeltulijad kui Vormsi saare praegused elanikud.

Vormsi külastus on osa suuremast peaministri väikesaarte ringreisist, tutvumaks nende eluoluga ja arutamaks lahendamist ootavaid küsimusi. Varem on Ratas külastanud Abruka, Aegna, Kihnu, Ruhnu, Naissaare, Pakri, Piirissaare ja Prangli saari ning Kesse-, Kõinastu- ja Manilaidu. Veel on plaanis külastada Osmussaart ja Vilsandit.