Ratase sõnul tahavad rahvusvähemused Eesti arengusse panustada

Peaminister Jüri Ratas sõnas täna pärast rahvusvähemuste ühenduste esindajatega kohtumist, et rahvusvähemused tunnevad meie riigi juubeli vastu elavat huvi ning tahavad Eesti arengusse panustada.

"Loomulikult on valitsuse ja kogu meie riigi jaoks väga oluline, et meie ühiskond oleks sidus ja terviklik ning kõigil Eestimaa inimestel oleks siin hea elada," ütles Ratas pressiesindaja teatel. "Seda sõltumata nende soost, vanusest, emakeelest, sotsiaalsest staatusest või elukohast. Seepärast teeb mulle heameelt, et rahvusvähemuste esindajad tunnevad elavat huvi EV100 ürituste vastu ning ma loodan, et meie piduüritused jõuavad seeläbi võimalikult paljude siinsete elanikeni."

Kohtumisel osales üle 30 rahvusvähemuste ühenduse esindaja. Rahvusseltside eestkõnelejad väljendasid kohtumisel muret oma noorte käekäigu üle. Olukorras, kus paljud noored inimesed lahkuvad Eestist välismaale, on rahvusvähemustest noorte puhul nende naasmise tõenäosus veelgi väiksem kui nende eestlastest eakaaslaste puhul.

Ühenduste esindajate sõnul on nende soov Eesti ühiskonna arengusse panustada siiski suur ega piirdu ainult rahvuskultuuri ja -kööki tutvustavate üritustega. Koos avaldati lootust, et Eesti sajanda juubeli aastal kasvab ka meedia huvi nende algatuste vastu.

Tegemist oli esimese sedalaadi kohtumisega, kuid Ratas avaldas lootust, et selline suhtlemine muutub regulaarseks ja et kohtumistest saab tõhus täiendus kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste kultuurinõukoja tööle.