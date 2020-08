Ratasepp on kahekümne maratoni järjestikuses läbimises maailma kiireim

Ultrasportlane Rait Ratasepp finišeerus iseendale korraldatud katsumusega, läbides kuues Eesti linnas kahekümnel järjestikusel päeval kakskümmend maratoni keskmise ajaga alla kolme tunni, mis tähendab maailma absoluutset tipptulemust.

"Minu jaoks on see kinnitus sellest, et ettevalmistusperioodil sai kõik õigesti tehtud," ütles Ratasepp, lisades, et tõenäoliselt jõuab just lõpetatud maratonikatsumuse raskus kohale alles veidi hiljem: "Kunagi kõrgemas vanuses võib-olla kratsin kukalt ja imestan tehtule tagasi vaadates, et kuidas see üldse võimalik oli."

Ratasepa sõnul oli see katsumus oli üks vähestest, kus tal sujus kõik ilma ühegi suurema tagasilöögita.

Võistluspäevade keskmine maratonikiirus oli 2 tundi, 52 minutit ja 50 sekundit. Selle katsumusega viis Ratasepp end jooksumaailmas unikaalsele positsioonile. Maailmas on mitmeid inimesi, kes võtnud eesmärgiks läbida mitukümmend järjestikust maratoni, ent enamik neist ei ole seadnud endale eesmärki jõuda finišisse võimalikult kiiresti. Ratasepa kõrval on üks paremaid näiteid ultrasportlane Adam Holland, kes läbis 2017. aastal kümne päevaga kümme maratoni. Tema kümne päeva keskmine maratoniaeg tuli kaks tundi ja 45 minutit. Kuni tänaseni ei olnud kümnest kaugemale maratonide läbimisega alla kolme tunni keegi veel läinud. Seega tänasest kuulub kahekümne maratoni kahekümne päevaga läbimise kiireim aeg (57:36:32) Ratasepa nimele.

Ratasepp jooksis katsumuse kiireima maratoni kahekümnendal päeval, mil ta finišeeris ajaga 2:47:07. Näiteks Marathon100 andmebaasi kohaselt läbis 2019. aastal maratoni 2343 eestlast, kellest üksnes 37 suutis läbida 42,2 km kiiremini kui Ratasepa kiireim aeg katsumuse teises pooles. Erinevalt Ratasepast ei olnud nemad aga eelneval 19 päeval iga päev ühte maratoni läbinud.

Kahekümne päeva maratoniajad:

1. maraton: 2:50:07 (Tartu)

2. maraton: 2:52:44 (Tartu)

3. maraton: 2:52:28 (Tartu)

4. maraton: 2:52:52 (Tartu)

5. maraton: 2:52:48 (Tartu)

6. maraton: 2:52:55 (Pärnu)

7. maraton: 2:54:10 (Pärnu)

8. maraton: 2:56:49 (Tartu)

9. maraton: 2:53:51 (Tartu)

10. maraton: 2:56:39 (Tartu)

11. maraton: 2:54:38 (Tartu)

12. maraton: 2:53:41 (Tartu)

13. maraton: 2:52:34 (Rakvere)

14. maraton: 2:52:28 (Narva)

15. maraton: 2:54:19 (Viljandi)

16. maraton: 2:54:09 (Pärnu)

17. maraton: 2:48:30 (Tallinn)

18. maraton: 2:49:58 (Tartu)

19. maraton: 2:53:45 (Tartu)

20. maraton: 2:47:07 (Tartu)

Ratasepa sõnul oli see katsumus vajalik, et olla valmis järgmisteks suurteks ultraväljakutseteks.

"Iga suur katsumus on mul ühtlasi ka osa järgmise ettevõtmise ettevalmistusest. Just selline samm-sammult raskemate katsumuste poole liikumine tagab kõige parema tulemuse," tõdes Ratasepp.

Oma järgmised plaanid avaldab Ratasepp siis, kui on korralduslikele ja eelarvega seotud küsimustele lahendused leidnud.

Järgmisena stardib Ratasepp viiekordsel katkematul ultratriatlonil Prantsusmaal, kus ta tahab 19 km ujumise, 900 km rattasõidu ja 211 km jooksu distantsi läbida alla 70 tunni, mis ühtlasi tähendaks ka uut maailmarekordit.