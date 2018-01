Raul Adlas: vingumürgituse puhul võib kiire tegutsemine elu päästa

Vana aasta viimasel päeval toimetati ühest Erika tänava korterist haiglasse vingugaasimürgistuse kahtlusega laps, kes gaasiküttega majas duši all kokku kukkus. Päästjad tuvastasid kohapeal mõõteseadmete abil gaasilekke. "Vingugaas blokeerib ära veres hapniku juurdevoolu, mille tõttu saab peaaju kahjustada. Need on vaid mõned loetud minutid, mille jooksul peaaju suudab ilma hapnikuta vastu pidada," selgitas Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

Vana aasta viimasel päeval toimetati ühest Erika tänava korterist haiglasse vingugaasimürgistuse kahtlusega laps, kes gaasiküttega majas duši all kokku kukkus. Päästjad tuvastasid kohapeal mõõteseadmete abil gaasilekke. "Vingugaas blokeerib ära veres hapniku juurdevoolu, mille tõttu saab peaaju kahjustada. Need on vaid mõned loetud minutid, mille jooksul peaaju suudab ilma hapnikuta vastu pidada," selgitas Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

"Gaasiveesoojenditega seotud raskete tagajärgedega õnnetusi on viimasel kolmel aastal olnud päris palju," ütles Päästeameti kommunikatsioonijuht Annika Koppel. "Oktoobris näiteks viidi Nõmmelt haiglasse kaks last ja kaks täiskasvanut, sest gaasiboileriga korteris oli vingugaasi kontsentratsioon õhus üle normi."

Koppel meenutas, et oktoobris said ühes Energia tänava korteris vingumürgituse mitu inimest. Gaasikatla kütmise tagajärjel hakkas halb aastasel poisi, 14-aastasel neiul ning 37-aastasel pereemal. Kõik vingumürgituse saanud kannatanud viidi haiglasse.

Kiire tegutsemine pääastab

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas kinnitas samuti, et vingumürgitustega on nendel olnud tegemist just viimastel aastatel. Praegu on kiirabis üldse registreeritud kuus juhtumit, mil on tulnud väljakutse vingumürgituse tõttu.

Kui vingmürgitus juhtub, siis on Adlase sõnul kõige tähtsam on kohe ära tabada, et see on vingumürgitus ning kannatada saanu omaksed või teised korteris viibivad inimesed peavad väga kiiresti tegutsema. "Selle mürgituse tekitab gaasipõletis täiesti lõhnatu vingugaas CO, mida me ei tunne mitte kuidagi haistmisega, seepärast ongi inimestel raske taibata, mis on üldse juhtunud," selgitas Adlas. "Kui gaasipõletiga pesuruumis laps muutub uimaseks või ka endal tekib peavalu, siis tuleb kohe viivitamatult sellest ruumist lahkuda ja avada aknad ning pesuruumi tuulutada," soovitas ta.

Väga tõsiselt tuleb kiirabi peaarsti kinnitusel võtta sellest aastast kehtima hakanud nõuet, et ruumides, kus on gaasipõleti, peab olema vingugaasi andur. "See hakkab kõva lärmiga märku andma, enne kui keegi kokku vajub," sõnas ta.

"Paraku ei tabata just ära seda momenti, kui hakkab halvaks kiskuma, et tegu on vingumürgitusega," ütles arst. Need juhtumid, mis on lõppenud kõige kurvemalt, on just tekkinud just seetõttu, et inimesed pole osanud reageerida. "Reageerida ongi raske, kuna vingugaasi ninaga ei tunne. Sellepärast ongi kõige parem elukaitsja see lärmi tegev andur," kinnitas Adlas.

Puuduliku ventilatsiooniga ruumis tekkiv vingugaas tapab kiiresti. Kiirabi saab abi osutuda juhul, kui inimene on kohe ohtlikust ruumist, kus mürgitus aset leidis, kiiresti välja toodud. "Vingugaas blokeerib ära veres hapniku juurdevoolu, mille tõttu saab peaaju kahjustada. Need on vaid mõned loetud minutid, mille jooksul peaaju suudab ilma hapnikuta vastu pidada," hoiatas Adlas. "Kui abi hilineb, siis kahjuks enam inimest aidata ei saa. Seepärast on kokku vajumisel vaja kohe inimene pesuruumist välja tuua, panna ruumi, kus on aknad lahti tehtud, et hapnik pääseks ajule ligi."

Vinguandur on ohtlikes ruumides kohustuslik

Selle aasta 1. jaanuarist on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellised seadmed gaasil töötavad veesoojendid. Vingugaas ehk süsinikoksiid on oma omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, mis levib nii, et meil sellest aimugi pole. Ärkvel olles ei pruugi inimene neid sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt üldse mitte tajuda. Vingugaasiandur annab märku vaid siis, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele. Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva vingugaasi taset.

Suitsuandurist ei ole vingugaasi tuvastamisel mingit abi.

Päästeamet soovitab paigaldada vingugaasianduri ka kõikidesse neisse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit.

Jälgige seadmete korrasolekut

Õnnetuste ära hoidmiseks tuleb oma gaasiseadmeid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Korteris asuva gaasiseadme nõuetele vastavuse eest vastutab iga korteriomanik ise. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku eest vastutavad korteriühistu liikmed ühiselt. "Igasugune korterisisene gaasipaigaldise ümberehitamine tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga," ütles Tehnilise Järelevalve Ameti avalikke suhete peaspetsialist Anu Võlma. Enamuse viimastel aastatel kodutarbijatega juhtunud gaasiõnnetuste põhjusteks on tema kinnitusel olnud korterisiseste gaasiseadmete omavoliline paigaldamine ja ümberehitamine.

"Gaasitöid võib teha üksnes eripädevusega isik, kelle kohta leiab infot majandustegevuse registrist. Reeglina tuleb kodutarbija gaasiseadmeid ja -paigaldisi - gaasiveesoojendi, gaasipliit, gaasikatel - lasta spetsialistil kontrollida ja hooldada kord aastas," rõhutas Võlma