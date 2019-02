Raul Rebane: riiki peab juhtima edasi, mitte paremale või vasakule

"Kui on usku, et taskulamp näitab tähtedeni, siis selle usu järel tulevad ideed, mida teadlased aitavad ellu viia," rääkis kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, et Eestil on võimalik kasvada vaimselt. "Eesti pluss on olnud ajud versus jõud."

Edukaks olevikuks ja tulevikuks tuleb mõelda läbi aja, ruumi ja materjali, rääkis Rebane Postimehe ja advokaadibüroo Tark majanduskonverentsil "Risttee". "Väga tihti on aeg ja ruum tähtsamad kui materjal," rääkis Rebane. "Eesti pluss on olnud ajud versus jõud."

1990. aastate alguses polnud Eestil materjale. Küll aga oli inimesi, kes mõistsid aja ja ruumi tähendust. "Minu jaoks on Eesti lugu olnud Eesti mentaalse ruumi suurendamine," selgitas Rebane, et kui ajas ja ruumis mängida õigesti, muutub see materjaliks. "See tähendab seda, et oleme omal ajal teinud õigeid otsused, me sööme praegu nende vilja."

Väga suur osa Eesti inimestest läbi ajaloo on uskunud Eesti edukusse ja suunda ning liikus tähtsamate riigitegelaste järel kaasa, märkis Rebane. "Edasi tuleb pigem vaimse ruumi suurendamine, sest väiksena ei ole mingeid võimalusi konkureerida materjaliga."

Elu muudab keerukaks tõsiasi, et see ei kulge lineaarselt üles ega otse. "Esimest korda panime koos pidurit 1990. aastate keskel, kui tundus, et areng oli liiga kiire," ütles Rebane.

Praegusel ajal ei ole väga palju asju enam võimalikud või hoopis vastupidi, on väga veidral moel võimalikud. "35 000 inimest, kes tegelevad metsaga, on võrdsustatud kurjategijatega," tõi Rebane näite sellest, et mis kunagi oli edasi, on nüüd suhtumise poolest muutunud tagasi.

Valimisi seostatakse liikumisega paremale või vasakule, mitte edasi ega tagasi. "Paraku ei liigu vasakule või paremale tammudes edasi," nentis Rebane. "Kui on usku, et taskulamp näitab tähtedeni, siis selle usu järel tulevad ideed, mida teadlased aitavad ellu viia."