Rauno Teder: Porto Franco laen pole riigiabi reeglitega vastuolus

"Kui eriolukord majanduse seiskas, siis tuli leida lisatagatis. Selleks taotlemegi Kredexilt sildfinantseerimist, mille maksame koos intressidega tagasi," märkis Porto Franco juhatuse esimees Rauno Teder.

Tederi sõnul ei saa ettevõte Kredexiga sõlmitava laenulepingu tulemusena riigiabi reeglitega vastuolus olevat soodustust, vahendas BNS.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit ja seitse kinnisvarafirmat pöördusid sel nädalal valitsuse ja Kredexi poole märkides, et Porto Francole antav ligi 40 miljoni eurone laen looks ohtliku pretsedendi ja annaks arendusele ligi 20 miljoni euro ulatuses õigusvastast riigiabi. Teder saatis neljapäeval pöördumisele vastuse.

Kinnisvarafirmad märkisid, et Porto Franco OÜ näol on tegemist ettevõttega, millel puudub praegu igasugune majandustegevusest tulenev rahavoog, kuivõrd tegemist on alles varases ehitusjärgus oleva kinnisvaraarendusega.

Ehitus ei viibinud enne koroonakriisi

Teder kirjutas vastulauses, et rahavoo puudumine ei vasta tõele, samuti pole ehitusjärk tema sõnul varane. "Porto Franco esimene etapp on valmis ning kuivõrd kõik allakirjutanud on igapäevaselt kinnisvaraturuga kursis, siis on nad teadlikud, et arenduses asuv Citybox Tallinn hotell avati 1. augustil," märkis ta. Ta lisas, et kogu projekti 200 miljoni eurosest maksumusest on praeguseks investeeritud 125 miljonit eurot.

Samuti ei vasta Tederi sõnul tõele kinnisvarafimade väide, nagu oleks arenduse ehitustegevus viibinud juba enne COVID-19 kriisi. "Eesti valitsus kuulutas eriolukorra välja 12. märtsil, kuid nii enne kui pärast seda ehitustegevus käis. Tegelikkuses peatusid ehitustööd hiljem järk-järguliselt kevade jooksul, kui hakkasime mujalt pärit tööjõudu vahetama välja kohalike ehitusmeeste vastu," nentis Teder.

Kinnisvarafirmad kirjutasid oma pöördumises, et Porto Franco vajadustel puudub igasugune seos kriisimeetmete eesmärkide ja riigiabi ajutise raamistiku põhimõtetega, samuti pole kavandatava toetuse majanduslikuks sisuks käibekapitali finantseerimine.

"Porto Francol oli enne koroonapandeemiast tingitud eriolukorra kehtestamist sõlmitud veebruari lõpus pankadega sündikaatlaenuleping 102 miljoni euro laenu saamiseks. Kui eriolukord majanduse seiskas, siis tuli leida lisatagatis. Selleks taotlemegi Kredexilt sildfinantseerimist, mille maksame koos intressidega tagasi," vastas Teder ja lisas, et Porto Franco vastab kriisimeetmete eesmärkidele ja riigiabi ajutise raamistiku põhimõtetele.

Kokku 20 miljonit eurot laenu

Pöördumise allkirjastanute hinnangul tähendaks Porto Francole plaanitavatel tingimustel antav laen riigipoolset rahalist soodustust vähemalt 3,2 miljoni euro ulatuses aastas, mis teeks kuue aasta peale kokku 20 miljonit eurot.

Tederi sõnul pole riigi poolt soodsatel tingimustel antavad laenud koroonakriisis midagi erakordset. "Suurem osa laenu tagastatakse kolme aasta, mitte kuue aasta möödudes. Porto Franco puhul ei saa rääkida riigiabi ajutise raamistiku põhimõtetega vastuolus olevast soodustusest," lisas ta.

Valitsuskabinet toetas möödunud neljapäeval ettepanekut, mille kohaselt jätkab Kredex Porto Francole 39,4-miljonise käibekapitalilaenu andmise menetlust. Laenu tähtaeg on kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu Euribor pluss 2 protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast.

Valeviited

Kredexi hinnangul on kinnisvarafirmade poolt Porto Franco 39,4-miljonise laenu asjus valitsusele saadetud kirjas valeviiteid teenuse tingimuste ja riigiabiraamistikuga.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit ja seitse kinnisvarafirmat pöördusid sel nädalal valitsuse ja Kredexi poole märkides, et Porto Francole antav ligi 40 miljoni eurone laen looks ohtliku pretsedendi ja annaks arendusele ligi 20 miljoni euro ulatuses õigusvastast riigiabi.

Kredex toob välja kaks tähelepanekut, mille osas on märgukiri ebatäpne.

Kredexi märgukirjas seisab, et antud meetme raames ei anta laenu kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. "Seejuures on viidatud märgukirja jaluses erakorralise käibekapitalilaenu tingimustele. Juhime tähelepanu, et riiklikult olulistele projektidele on kehtestatud eraldi teenusetingimused," teatas Kredex lisades, et Porto Franco esitas laenutaotluse 28. mail, mil kehtisid veel vanad tingimused.

"Kredex järgib riigiabi reegleid ning taotlust menetledes peab muhulgas silmas seda, et väljastatav laen oleks kooskõlas riigiabi reeglitega ning kui tekib kahtlus, et laen ei vasta riigiabi reeglitele, siis seda mõistetavalt ei väljastata," märkis Kredex.

Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt 5 miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot. Laen peab olema tagatud teise järjekoha hüpoteegiga kinnistutele, mis asuvad Tallinnas aadressil Laeva T6, Laeva 1, Kuunari 1 ja Kai 4.