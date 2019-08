Reedel alustab Birgitta festival

"Birgitta festival on rahvusvaheline muusikateatri festival, mis toimub tänavu 9.-18. augustini," ütles Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härm. "Kokku jõuab publikuni seitse erinevat etendust, mis on Eri Klasi 80. sünniaastapäeva puhul seotud maestro loometeekonnaga."

Härmi sõnul on Birgitta festival on alguse saanud Eri Klasi ideest ja 2019. aastal tähistame maestro 80. sünniaastapäeva.

"Tema kunstnikukäe all tõusime Läänemeremaade suurimaks muusikateatri festivaliks," ütles Härm. "Ka nüüd, mil Eri Klasi meie hulgas enam ei ole, kuid Birgitta festival toimub juba viieteistkümnendat korda, võib Pirita kloostri müüride vahel suveöös tajuda Klasi igielavat vaimulaadi."

Tänavuse Birgitta festivali programmi üheks tähtsündmuseks on ooper "Faust", mis kõlab Moskva Novaja Opera esituses. 2018. aastal pärjati "Kuldse Maski" festivalil auhinnaga Mefisto rolli esitanud Jevgeni Stavinski, teos kandideeris kokku kuues kategoorias.



Jan Latham-Koenigi, Moskva Novaja Opera peadirigendi sõnul on ooperi "Faust" muusikaline sügavus ja leidlikkus ning positiivne sõnum lõpuks leidnud väärilise tunnustuse terves maailmas. "Oleme Moskva Novaja Operas täiustanud oma etteastet, et saavutada kõrgeim kunstiline tase, mis on pälvinud ka valdkonna tunnustuse. Eesti publikut ootab visuaalselt hämmastav etendus, mis üllatab oma kaasaaegse lähenemisega – seda loomulikult tipptasemel tegijate esituses," lisas Latham-Koenig.



Moskva Novaja Opera kandideeris 2018. aastal "Faustiga" Venemaa suurimal teatriauhindade galal "Kuldne Mask" kuues kategoorias – parim lavastus, parim dirigent, parim lavastaja, parim kunstnik ja kõik kolm pearolli (Faust, Mefisto ja Margarete). Auhinnaga pärjati Mefisto rolli esitanud Jevgeni Stavinski.



"Meil on suur rõõm Birgitta festivali peakülalisena tervitada Moskva Novaja Operat, mille peadirigendina Eri Klas aastatel 2006–2011 tegutses," sõnas Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints. "Ooperiteatri repertuaari Pirita kloostri varemetes kuulub ka ooper "Faust", mille üht pearolli kannab teatrifestivalil "Kuldne Mask" auhinna noppinud Jevgeni Stavinski," lisas Tohver-Aints.



Etendus "Faust" toimub koostöös festivaliga "Kuldne Mask Eestis", ooper jõuab Birgitta festivalil lavale 14. augustil.



Lisainfo festivali kohta leiab https://www.filharmoonia.ee/birgitta