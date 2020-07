REEGLID LEEVENEVAD! Avalikele üritusele lubatakse kuni 1500 inimest

"Kui ühel skaala otsal on täielik sulgemine ja teisel avatus, siis mina toetan igal juhul avatust," kinnitas peaminister Jüri Ratas kommenteerides valitsuse neljapäevast otsust leevenda alates 15. juulist koroonakriisist tulenevaid nõudeid avalike ürituste läbiviimisel.

Kui praeguse korralduse järgi tohib siseruumides toimuvatel avalikel üritustel osaleda kuni 500 inimest, siis alates juuli keskpaigast nihutatakse seda piiri 1500 inimeseni. Väliüritustes liigub osalejate piirarv seniselt 1000 inimeselt 15. juulist 2000 inimeseni.

"Ja jätkuvalt tuleb järgida 50 protsendi täituvuse ja hajutamise nõuet. Ja hajutamine pole vaid see, et ürituse pinnal on inimesed hajutatud, vaid ka sissepääsudes ja väljamineku kohtades, samuti tualettide juures peab olema hajutamis nõue tagatud," märkis Ratas.

Maailmas on nakatumine tõusuteel

Ühtlasi on riigi ootus, et avalike ürituste korraldajad küsivad eelnevalt nõu ka terviseametilt. "Väga oluline on, et ka inimesed ise ei kaotaks valvsust, vaid järgiksid ettevaatusabinõusid ja elementaarseid hügieeninõudeid," rääkis peaminister. "Me peame arvestama, et viirus kestab edasi," ütles Ratas, lisades, et kätte võidetud edu, mida Eesti saavutas viiruse esimese laine tõrjumisel, tuleb hoida.

Ratas rõhutas, et praegu on tegemist hingetõmbeajaga, mitte lõpliku võiduga viiruse üle. Kõik need soovitused, mis esimese lainega said antud, kehtivad peaministri sõnul edasi "Terves maailmas nakatumine kasvab, välja arvatud Euroopa. Ja Euroopa on ju avatud."

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 481 koroonaviiruse esmast testi, lisandus kaheksa positiivset testi tulemust. Täpselt sama palju lisandus positiivseid teste eelmisel ööpäeval. Kuigi nakatumine on viimastel päevadel pisut kasvanud, ei ole Ratase kinnitusel suureks muretsemiseks põhjust. "Oluline on, et me jõuaksime kõikidele nakatumistele jälile. Kui nakatumine toimub, siis mis põhjusel see toimus, kes olid lähikondsed, kellega oldi kontaktis," selgitas Ratas. "Kui on vaja, tuleb kaaluda lokaalset sulgemist, kuid täna ei ole mingeid sulgemisi laual."

Peaministri kinnitusel vaadatakse piirangute suurused taas üle 13. augustil. "Siis on septembris toimuvate ürituste korraldajatel aega reageerida ja jääb veel mitu nädalat ka Rally Estoniani."

Lennupiiranguid pikendati

Majandus- ja kommunikatsioonimister Taavi Aas kinnitas, et allkirjastas alles eile lennupiirangute jätkamise kuni 28. juulini. See puudutab neid riike, kus on nakatumise kordaja üle 25. "Pean väga oluliseks seda, et me jälgime oma ühendusi," nentis Aas. Tema sõnul on olnud kaks ärevat hetke. "Üks oli see juhtum, mis oli Tallinki laeval, teine see värske juhtum seal perekonnas, kus nakkuse tõi kaugsõiduautojuht".

Aasa sõnul on Eesti hoidnud kaupade liikumise vaba ja see tähendab, et ka autojuhid liiguvad vabalt. "Aga kindlasti need juhtumid juhivad tähelepanu sellele, et ei ole mingit põhjust valvsust kaotada."

Terviseameti peadirektori kt Mari-Anne Härma kinnitas kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+", et Terviseametil on kindlaks määratud koroonahaigestumiste piirarv, mille täitumisel hakatakse ühiskonnas taas piiranguid seadma.

Eesti kogunakatunute arv peaks olema üle 25 nakatunu 100 000 elaniku kohta ehk umbes 300 juhtu kogu elanikkonna peale kahe nädala jooksul. Ajaliselt teeb see umbes 21 nakatunut ööpäevas iga ööpäeva kohta kahe nädala jooksul. Lisaks peaks neid koldeid olema paljudest allikatest.