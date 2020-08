Regionaalhaigla hematoloogiakeskus sai rahvusvahelise akrediteeringu

"Raviprotsessis ja elukvaliteedi hoidmisel on äärmiselt oluline eri erialade spetsialistide tihe ja läbimõeldud koostöö, et tagada õigeaegne diagnoos, tõhus ja järjepidev aktiivravi ning taastusravi," ütles hematoloogiakeskuse juhataja doktor Mariken Ross.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloogiakeskus läbis Euroopa Hemofiilia Võrgustiku akrediteeringuprotsessi ja sai tunnustatud kui Euroopa veritsushäirete ravi keskus, vahendas BNS.

"Mul on siiralt hea meel, et meie veritsushäirete meeskond on peale pikka ettevalmistusperioodi saavutanud rahvusvahelise tunnustuse," ütles Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja doktor Vahur Valvere.

Rossi sõnul oli akrediteerimise protsess aeganõudev ja põhjalik. "Akrediteering kinnitab, et oleme viinud Regionaalhaiglas veritsushäiretega patsientide ravi Eestis uuele tasemele," ütles Ross.

"Pakume Eesti veritsushäiretega patsientidele terviklikku ning kompleksset ravi," ütles Ross. "Raviprotsessis ja elukvaliteedi hoidmisel on äärmiselt oluline eri erialade spetsialistide tihe ja läbimõeldud koostöö, et tagada õigeaegne diagnoos, tõhus ja järjepidev aktiivravi ning taastusravi. Rahvusvaheline tunnustus suurendab veelgi meie patsientidele turvatunnet ja annab ka kvaliteedigarantii," lisas Ross.

Tema sõnul liigub veritsushäirete meeskond arendustegevustega edasi

"Oleme koostöös võtnud fookusesse veritsushaigustega patsientidele osutatava raviteenuse, seni on veritsushäiretega patsientidega tegelevad tervishoiuasutused puudust tundnud ühiselt kokkulepitud koostööpõhimõtetest ja ühtsest veritsushäiretega patsientide registrist. Aasta alguses loodud multidistsiplinaarne töörühm tegutseb koos, et need lüngad täita ja tagada patsientidele sujuv terviklik raviteekond," rääkis Ross, kes on ka töörühma juht.

Ross rõhutas, et koostöö on olnud ka senini väga hea, kuid loodav veritsushäirete keskus võimaldab harvikhaigusega tegelevatel spetsialistidel ühtsete jälgimisjuhendite alusel patsiente nõustada ja ravida. Koostöös Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku, Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori kliinilise geneetika keskusega on koostamisel hõlpsamini kasutatavad juhised ka perearstidele ning günekoloogidele veritsushäiretega patsientide hindamiseks ning eriarstile suunamiseks.

Hematoloogiakeskus kuulub Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu. Regionaalhaigla interdistsiplinaarne vähikeskus on alates 2018. aasta sügisest esimene Euroopa Onkoteraapia Ühingu ESMO poolt akrediteeritud onkoloogia ja palliatiivravi integreeritud keskus Balti regioonis. Regionaalhaigla on ka Euroopa Vähikeskuste Organisatsiooni OECI täisliige. Regionaalhaigla kiiritusravikeskus on auditeeritud ja akrediteeritud Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt.