"Reformierakonna ülbus, jultumus ja soovimatus probleeme mõista on tõeliselt üllatav. Need inimesed ei saa lihtsalt aru, kus me elame," sõnas politoloog Rein Ruutsoo, kelle sõnul on lõppeva aasta olulisemaks poliitiliseks teoks valitsuse kursivõtt ühiskondlike lõhede tasandamisele ja vaesemate inimgruppide aitamisele.

Lõppeva aasta olulisemaks muutuseks oli politoloog Rein Ruutsoo hinnangul see, et valitsus võttis kursi ühiskondlike lõhede tasandamisele, sissetulekute mingilgi kombel lähendamisele ja kõige vaesemate inimgruppide aitamisele. "Palju ei jõutud küll ära teha, sest aasta on lühike aeg," tõdes ta lisades, et asju aitas paremuse poole nihutada siiski Eesti küllalt suur majanduskasv. "See andis valitsusele tegutsemisruumi ja valitsus kasutas selle kohe kiiresti ära."

"Minu meelest oli see valitsuse poolt hästi mõistlik, et kogu raha tankidesse ja rauda ei pandud," märkis politoloog. "Üks tank rohkem või vähem ei muuda Eestis midagi, aga ühe tanki hinnaga saab aidata eesti kultuuril ja teadusel ellu jääda. Riigi ellujäämine sõltub ikkagi kultuurist, mitte rauast."

Siiski on ka Eesti julgeolekupoliitika Ruutsoo sõnul oluline teema. "Küsimus on selles, milles seisneb Eesti julgeolekupoliitika," rääkis ta. "Valitsuse kursimuutus näitab selle mõistmist, et julgeoleku suurendamine seisneb paljuski pehmetes meetmetes."

Valitsuse kursimuutus väljendub politoloogi sõnul ilmekalt ka maksupoliitikas. "Tulumaksumuudatuste kallal haukumine, et see on keeruline ja põhjustab varastamist, ei vasta tõele," sõnas Ruutsoo. "Kaja Kallas & Co, kes raha ei pea lugema, ei saa lihtsalt aru, et tavalisele inimesele on 10 eurot ka raha."

"Reformierakonna ülbus, jultumus ja soovimatus probleeme mõista on tõeliselt üllatav," jätkas ta. "Need inimesed ei saa lihtsalt aru, kus me elame. Keskerakond on meie maksupoliitikat pikalt sissetulekute tasandamise poole püüdnud lükata ja see on mõistlik."