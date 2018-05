Rein Ruutsoo reitingutest: Kaja Kallas on pigem kompromiss kui tegija

"Kompromissi figuurina puudub tal tegija aura ja ta ei mõjunud avalikkusele uuendajana. Kui uusi ideid pole, peab olema vähemalt kõva hääl," kommenteeris politoloog Rein Ruutsoo ERR-i tellitud erakondade reitingut, mille järgi Reformierakond pärast suurt tõusu kaotas toetust 3%. Kui Eesti 200 saab erakond, ohustab see IRL-i. "Elu ja surma piiril vaakuvale IRL-ile, kelle tänased juhid jahmatavad karjuva ebaintelligentsusega, võib ka väikse segmendi ära rebimine olla surmav," lisas Ruutsoo.

"Uued figuurid tõstavad alati ootusi ja Kallas võib kõnetada nooremat põlvkonda, keda partei kuvandi rikkunud vanade peerude tülid on ära tüüdanud," selgitas Ruutsoo.

Keskerakonna stabiilsest reitingust rääkides arvas Ruutsoo, et erakonna stabiilsed tulemused on head, olenemata kuvandist, mida meedia tihti loob.

"Ohustada võiks keskerakonda selline erakond, kelle valijaskond võiks olla kuidagi sarnane. Hetkel ei näe ma sellist tekkimas. Eesti 200 kuvandis on "kodurahu" partei noote, kuid venekeelne valija, kui selle tiiva tegijate profiili vaadata, on pragu veel üsna või väga võitluslikult meelestatud," selgitas Ruutsoo.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna veel hiljutine madalseis on Ruutsoo hinnangul aga üle piiri läinud Ossinovski mõnitamise tulemus.

"Ossinovski mõnitamine ületas hea maitse piirid ja viis segadusse ka osa valijaid-toetajaid. Ossinovski taandumine oli õige käik," jätkas Ruutsoo.

Ruutsoo sõnul pole aga ka "Eesti 200" profiil veel selge, kuid meenutab heatahte-inimeste ja intelligentide mässu poliitika madaldumise vastu. Kahjuks pole uue erakonna koosseisu Ruutsoo sõnul kaasatud tegusaid inimesi.

"Selle nii öelda asutajate profiili põhjal ja Eesti uuendamise paatose kandjatena on Eesti 200 pigem kunagiste reformerite konkurent. Padu-konservatiivsuse suunas liikuv IRLi ja Eesti 200 valijaskond on absoluutselt erinev. Aga elu ja surma piiril vaakuvale IRLile, kelle tänased juhid jahmatavad on karjuva ebaintelligentsusega, võib ka väikse segmendi ära rebimine olla surmav," lisas Ruutsoo.

Ruutsoo selgitustel võiks ka praegust vabaerakond pigem nimetada ristsugutiseks koondades endas pankrotis Isamaa riismeid ja haritlastest-idealiste, kuid on paraku juba ammu poliitiline laip,- või oli seda juba algusest peale.

"Seda toetanud vaimu eliidi üks osa lihtsalt ei suutnud kaua oma pettumust tunnistada. Värviline sall ja punana mütse ei asenda tegusat poliitikat. Seni Isamaa sisemises konkurentsis äpardunud Herkel leidis vaimuinimeste protestirühma endale "maandumiskoha"," lisas Ruutsoo.

Ruutsoo hinnangul oli Vabaerakond loodud kui protestierakond. "Sõnu otsiv ja lauseid kombineeriv Herkeli kuvand on ametniku ja mitte protestiparteijuhi oma," leiab Ruutsoo.



Roheliste kõrget edu reitingutabelis kommenteerides arvas Ruutsoo, et erakonnal on kergelt klientpartei kuvand.

"Minu arvetes toimib veel mõnda aega nö uue näo ja senistele vanade turskade seltskondadele alternatiivi pakkumise efekt," lisas Ruutsoo.

"Poliitikat" nad Ruutsoo sõnul suurt ei tee, aga loodetavasti suudavad end haakida mõne konflikti, vaidlusküsimuse jne külge ja sellega end nähtavaks muuta.

"See on just see 4-5 protsenti toetajaid," lõpetas Ruutsoo.

Kõige populaarsem erakond mais oli Reformierakond 30 protsendi suuruse toetusega. Kuu varasemaga võrreldes langes Kaja Kallase juhitava erakonna toetus kolme protsendipunkti võrra, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.

Keskerakonda toetas mais 26 protsenti, mis on olnud nende toetus viimased kolm kuud, EKREt 15%, sotsiaaldemokraate 9%, IRL tõusis 5%-le, Vabaerakonna toetus oli kolmandat kuud järjest vaid kolm protsenti.

Parlamendivälistest erakondadest oli kõrgeim Roheliste toetus, neid toetas maikuus neli protsenti.