REIN TOOMLA: Teisi materdades loodab Reformierakond ainuvõimule

"Ainuke, kelle kohta on midagi hästi öeldud, on EKRE," rääkis politoloog Rein Toomla, kuidas ilmselt Kaja Kallase näol uue juhi saaval Reformierakonnal võib tekkida raskusi liitlaste leidmisel. "Praegu tundub, et Reformierakond loodab ainuvõimule, materdades võimalikult palju teisi," ütles Toomla ja lisas, et selle taga võib olla ka mingil määral käega löömise taktika stiilis "tühja kah, oleme veel neli aastat opositsioonis".

Toomla sõnul võiks Keskerakond Reformierakonnale kõige lähemal olla, kuna mõlemad on liberaalid. Praegu jääb Reformierakond lootma pigem Edgar Savisaare kunagisele unistusele teha Tallinnast Eestit ehk loodeti, et suudetakse kogu Eestis saavutada täielik häälteenamus.

Ei otsi sõpru

Kallas saab erakonna juhiks täpselt kümme kuud enne valimisi, kui tuleb hakata suhteid siluma, et silmas pidada tulevikus võimalikku koalitsiooni. "Lõppkokkuvõttes ei saa ju kindel olla ka Vabaerakonna ja IRL-i esindatuses riigikogus, kui mõelda, et võib-olla jääb kuue erakonna asemel püsima vaid neli," selgitas Toomla.

Peab looma ühtsust

Politoloog Rein Toomla hinnangul saab Kaja Kallas ilmselt Reformierakonna esimeheks, sest vastaskandidaate ei ole ega ilmselt ka ei tule. "See muidugi ei tähenda seda, et ta üldkogul sada protsenti häältest saab," lisas Toomla.

"Mingisugune siseopositsioon saab Kaja Kallasel kindlasti olema. Ma ei usu, et tal on meelest läinud Jürgen Ligi ütlemised ilusatest silmadest ja suu kinni hoidmisest," ütles Toomla.

Kaja Kallase peab Toomla hinnangul erakonna juhina alustama erakonna ühtsuse ülesehitamisega, sest ühtsust pole enam olnud peale seda, kui lahkus erakonna juhi kohalt Andrus Ansip. "Ühtsust pole erakonnas olnud ligemale neli aastat," lisas Toomla.

Kummaline segadus erakonnas tekkis Toomla sõnul siis, kui selgus, et erakonna liidri kandidaate võib olla rohkem kui üks. "Kas Kaja Kallas saab nautida sellist liidripositsiooni, nagu oli Siim Kallasel või Andrus Ansipil, pole kindel, sest keegi ei tea, mida ta selle positsiooni saavutamiseks tegema peab," jätkas Toomla.

Toomla sõnul on Reformierakonnas praeguseks kujunenud välja kindlad tiivad, aga teada ei ole, mis neid tiibasid seob või ühendab. "Seal taga võib olla ka sügavamaid poliitilisi põhjuseid, kus ühed on süvaliberaalid ja teised arvavad, et liberalismist peaks edasi liikuma kuhugi suunda," jätkas Toomla.

Juhtimiskogemust võiks rohkem olla

Kaja Kallasel ei saa lihtne olema, sest tema juhtimiskogemused on minimaalsed, arvas Toomla. "Kaja Kallas on olnud suhteliselt edukas kandidaat valimistel, aga nüüd peab ta hakkama sõna otseses mõttes juhtima. Tal puudub ministrikogemus ja suure omavalitsuse juhtimise kogemus," sõnas ta lisas, et kõikidel teistel erakonna liidritel, kes on tipus olnud pea kakskümmend aastat enne Kaja Kallast, on aga sellised kogemused olnud.

Eelnevad erakonna juhid on Toomla sõnul saanud esimeesteks tugeva valimisvõitluse tulemusel ja Kaja Kallas saab Toomla sõnul ennast ilmselt mugavamalt tunda, sest otseseid konkurente tal pole, kes ütleksid, et nemad on paremad. "Kaja Kallas ei pea ilmselt pelgama raevukat siseopositsiooni."

Kaja Kallase erakond ei saa Toomla sõnul olema kindlasti see, mis oli Siim Kallase erakond, sest teravad nurgad on maha lihvitud. Tülid võivad Toomla sõnul erakonnas tekkida isikute vahel, kui hakatakse kokku panema erakonna valimisnimekirju.

"Küsimus on selles, kes hakkab seal esimest viiulit mängima. Siin on ka erakonna liidril märkimisväärsed võimalused, kuidas nimekiri järjestada."

Valimisprogrammi põhimõttelist muutmist Kallase juhtimise all Toomla ei näe.