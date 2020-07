Reinsalu: advokaadibüroo palkamise mõte tuli Hans H. Luigelt

Kui mitmed õiguseksperdid on leidnud küsitavusi rahapesu kaasuses USA-st advokaadibüroo palkamise mõttekuse osas, siis neljapäevasel valitsuse pressibriifil märkis välisminister Urmas Reinsalu üllatuslikult, et see mõte hakka võrsuma juba poolteist aastat tagasi seoses meediaärimees Hans H. Luige ja tema tuttava advokaadi visiidiga tema juurde.

"Hans H. Luik käis minu juures ühe Ameerika advokaadiga, see oli juba poolteist aastat tagasi, ja sealt hakkas tegelikult mõte võrsuma. Üks maailma suurima advokaadibüroo partnereid oli kuidagi perekondlikult seotud Eestiga, ja ta oli jälginud meediast, milline mürgel meil käis poolteist aastat tagasi selle rahapesu ümber, ja pakkus oma teeneid," meenutas Reinsalu.

Tema sõnul arenes sealt välja arutelu valitsuses. "See oli veel eelmise valitsuse ajal, et riik võiks seda kaaluda, ja nüüd on see edasi liikunud rahandusministeeriumi pädevusse seda teha," märkis Reinsalu. "Toonane büroo keeldus sellest ise, kuna ta tuvastas huvide konflikti."

Hans H. Luigele kuuluv Eesti Päevaleht avaldas nüüd, et rahandusminister Martin Helme on sõlminud lepingu rahapesu menetluse asjus advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP, millel võib olla valdkonnas huvide konflikt. Mitmed Eesti õiguseksperdid on seepeale kinnitanud, et on kaheldav, kuidas USA advokaadid saaksid Eestit aidata rahapesukaasuse menetlusel.

Reinsalu kinnitas neljapäeval, et Eesti ei vaja advokaatide abi rahapesu uurimisel. "Siin on kõlanud väited, nagu oleks advokaadibüroo palgatud rahapesu uurimiseks, kuid selleks on mõlemas riigis olemas uurimisasutused," selgitas Reinsalu. Advokaadibüroo palkamine puudutab Reinsalu sõnul neid menetlusi, mis puudutavad võimalike hüvitiste maksmist kohtuvälistes lepetes.