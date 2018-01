Reinsalu: Eesti leevendab okupatsiooniga tekitatud ülekohut

Justiitsminister Urmas Reinsalu ei nõustu kriitikaga, nagu oleks Eesti okupeeritud riigina hakanud hüvitama okupandi tekitatud kahju, nimetades kirikutele makstavat raha okupatsiooni käigus tekitatud ülekohtu leevendamiseks.

"On mõeldamatu selline konstruktsioon, et okupatsioonikahjusid hakkab hüvitama okupeeritud riik. Valitsuse otsus lähtus just vastupidisest põhimõttest, restitutsiooni põhimõttest," rääkis Reinsalu valitsuse pressibriifil.

Reinsalu sõnul oli kontekst, milles valitsus need otsused langetas, see, et valitsus muutis omandireformi reservfondist vahendite väljamaksmise korda, mis nägi ette võimaluse okupatsiooni ja sõjaga tekitatud ülekohtu heastamiskes toetuste maksmiseks kirikutele.

"Tegelikult omandireformi aluste seadus näeb täpselt sellise sõnastuse ette, et ülekohtu heastamine ongi kogu Eesti omandireformi toimimine. Ja ka okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isiku seadus ütleb selgelt, et toetuse maksmine represseeritud inimestele on ülekohut leevendamiseks. Kusagil ei ole kasutanud Eesti õiguskord, ega tohi kaustada konstruktsiooni, et me võtame vastutuse okupatsioonikahjude eest - me heastame ülekohut, me leevendame kannatusi, mis on tekkinud, aga agressorriik vastutab okupatsiooniga tekkinud kahju eest," rõhutas Reinsalu.

Ta tõi esile ka, et kirikud olid pärast Vabadussõda ostnud riigi võlakirju ehk andnud Eesti riigile laenu, mille lunastamine jäi ära, kuna tuli peale okupatsioon. Ning kuigi nende summade tagasimaksmiseks praegu juriidilist kohustust polnud, oli moraalne kohustus, mille riik nüüd ka täidetud sai. "Me saavutasime ikkagi mingisuguse selguse, kus me võime öelda, et Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta puhul suudame omandireformi lõpuni viia," lisas Reinsalu.