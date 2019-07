Reinsalu: Eesti välispoliitiline kurss jätkub väikeste muutustega

Erakond Isamaa välisminister Urmas Reinsalu ütles vastuseks eelmisel nädalal vallandunud diskussioonile Eesti välipoliitilise kursi üle, et välispoliitika strateegiline kurss püsib, kuid selles on valitsuse vahetumisega muutunud mõned rõhuasetused, peamiselt rändevaldkonnas.

Erakond Isamaa välisminister Urmas Reinsalu ütles vastuseks eelmisel nädalal vallandunud diskussioonile Eesti välipoliitilise kursi üle, et välispoliitika strateegiline kurss püsib, kuid selles on valitsuse vahetumisega muutunud mõned rõhuasetused, peamiselt rändevaldkonnas.

"Välisministri ühemõtteline sõnum on: kindlasti on välispoliitikas mitmeid muutusi. Seda tuleb nii sise- kui ka välispoliitikas ikka ette, kui tuleb uus valitsus," sõnas Reinsalu ERR-ile. “Aga see, mis puudutab Eesti strateegilist kurssi oma liitlassuhete osas NATO-s ja Euroopa Liidus - see on vääramatu. See on meie julgeolekupoliitika, mis on välispoliitika keskseim missioon, nurgakivi."

Rõhuasetuste muutumisest rääkides tõi Reinsalu esimesena välja rände- ja migratsiooniküsimused. "Siin on minu vaade oluliselt konservatiivsem kui varasematel välisministritel. Pean oluliseks, et me säilitame nendes küsimustes maksimaalse kontrolli," ütles ta.

"Teiseks ma pean väga tähtsaks välismajandusvaadet meie välispoliitikas. Selle puhul ma kavatsen lähiajal viia valitsusse ka ettepanekud, kuidas tõhusamalt liikuda kolmandate riikidega topeltmaksustamise vältimise lepingutega," lisas välisminister.

"Oluline on kindlasti tugevam, süvistatum koostöö Ameerika Ühendriikidega ja selle koha peal kavatsen ma ka järgmisel nädalal valitsusele sellekohase valitsuskabineti memorandumi esitada," rääkis välisminister. "Selle valitsuse eesmärk on tugevdada, süvistada meie strateegilisi suhteid ennekõike meie kõige suurema julgeolekupartneri Ameerika Ühendriikidega. Mul on hea meel, et minu ettepanekute paketile võimalike koostööküsimuste kohta vastas USA riigisekretär Mike Pompeo oma seisukohtadega, kuidas teha koostööd nii ÜRO Julgeolekunõukogus kui ka kahepoolselt."

Reinsalu tõi uue algatusena välja ka varasemate valitsuste poolt ettevaatlikumat käsitlemist leidnud niinimetatud Kolme mere riikide koostööalgatust, mille järgmine tippkohtumide korraldatakse Eestis. Tema sõnul soovib Eesti selle logistika- ja infratsuktruuride projektide võrgustikku kutsuda ka Soome. Reinsalu tõrjus ka väited, justkui ei laseks Eesti ja Soome praeguste valitsuste eriarvamused kliima- ja muudes küsimustes teha koostööd ka muudes valdkondades.