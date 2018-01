Reinsalu ei välista Maarjamäe memoriaali osalist lammutamist

Justiitsminister Urmas Reinsalu ei välista, et nõukogudeaegne Maarjamäe memoriaal osaliselt lammutatakse, et välistada seal varisemisoht.

"Kui jõutakse seisukohale, et õiguslikult on võimalik seal veneaegseid elemente kõrvaldada, siis tuleks ka see võtta kaalumise alla. Küsimus on see, et poleks ohtlik ja kui on vaja, siis tuleb midagi kinni betoneerida või maha lõhkuda," ütles Reinsalu reedel Vikerraadio saates "Uudis+".

Reinsalu lisas, et talle teadaolevalt pole memoriaal ja seal olevad taiesed kantud mälestiste registrisse. Justiitsministeeriumi tellitud uuringu kohaselt maksaks memoriaali ohutuks muutmine ligi miljon eurot.

Reinsalu ütles, et selles paigas Pirita tee ääres saab keskne objekt olema kommunismiohvrite memoriaal, mille ehitamisega on alustatud.

Ministri sõnul on tal soov lähiajal kohtuda Tallinna linna, Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) ja riigihalduse ministri esindajatega, et võtta riigile üle ka Maarjamäe memoriaal, mis asub reformimata riigimaal, kuid sellel asuvad rajatised kuuluvad linnale.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles ERR-ile, et toetab kompleksi riigile andmist. "Usun, et ka linnavalitsus toetab, kuna juba 2016. aastal oli ta vastava ettepaneku teinud. Kui riik selle otsuse vastu võtab, siis linna poolt see pikk saaga saab loogilise jätku. On olemas konkreetne peremees, kes kannab vastutust selle koha korrashoiu ja ohutuse eest."