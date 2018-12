Reinsalu: ohtlikuks tunnistatud isikud tuleks Euroopast välja saata

Justiitsminister Urmas Reinsalu märkis Strasbourgi terrorirünnaku valguses, et ohtlikuks tunnistatud inimeste nimekirjadesse kandmine pole tõhus, vaid nad tuleb Euroopast välja saata.

"Sügav kaastunne Strasbourgi terrorirünnaku ohvrite omastele. Jõuluturge, sealhulgas Strasbourgi jõuluturgu, on islami ekstremistlikud terroristid seadnud sümboolseks ründekohaks aastaid. Viha tekitab, et praegune rünnakus kahtlustatav oli juba Prantsusmaa ohtlike radikaalide nimekirjas," vahendas BNS Reinsalu sõnu.

"Ta polnud sugugi politseile tundmatu, nagu kinnitas Steasbourgi prefekt. Selles nimistus on kokku ligi 4000 ohtlikuks liigitatud isikut, kes võivad sooritada terrorikuritegusid ja vägivallaakte. Terrorit ei saa tõkestada nimekirjadega, see seltskond peab tundma riikide jõudu, mitte jõuetust! Sellised ohtlikud isikud tuleks deporteerida Euroopa territooriumilt ning kui neil on naturaliseeritud kodakondsus, siis see ära võtta," rõhutas Reinsalu.

"Euroopa kodanikud ei pea elama õlg-õla kõrval ohtlike fanaatikutega, kes vaid ootavad oma võimalust meid rünnata. See peab olema üleeuroopaline kohustus riikidele. Nii suudame kaitsta inimeste vaba liikumist ja Euroopa julgeolekut, kui vägivalda ülistav islami ekstremism Euroopa pinnalt välja roogitakse," lisas Reinsalu.

Prantsusmaa idaosas asuvas Strasbourgis leidis teisipäeval aset tulistamine jõuluturu lähedal, surma sai kolm ja haavata 12 inimest, teatasid politsei, linnavõimud ja kohalik meedia.