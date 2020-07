Reinsalu: soovitame tungivalt reisimist vältida

"Ühtlasi on näha, et riigid hakkavad taas piiranguid kehtestama, näiteks Leedus kehtestatakse maski kandmis kohustus ühistranspordis ja kaubanduskeskustes," tõi näiteks välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu märkis tänasel valitsuse pressibriifil, et jätkuvalt on riigi tungiv soovitus reisimist vältida, et aidata nii kaasa koroonaviiruse leviku takistamisele, vahendas BNS.

Reinsalu tõdes, et viirus maailmas, ja ka paljudes Euroopa riikides, on kasvufaasis. Seega on välisministeeriumi tungiv soovitus vältida igasugust reisimist, välja arvatud nendesse riikidesse, kus nakkuskordaja on viimase kahe nädala jooksul alla 16 inimese 100 000 elaniku kohta.

Reinsalu tuletas meelde, et Eestil on rahvusvaheliste otselendude piirang, mille aluseks on põhimõte, et nakkuskordaja ei tohi olla üle 25. Kui inimesed ikkagi planeerivad lende, siis tuleb arvestada riskiga, et Eesti võib lennud peatada seoses viiruse leviku kasvuga, samuti on reaalne terviserisk ja ka sihtriik võib täiendavaid piiranguid seada.

Reinsalu tõi näiteks Hispaania, kust naasevad inimesed peavad jääma isolatsiooni. Euroopast tuleku puhul kehtib isolatsiooni jäämise nõue 11 riigi osas, milleks on Rootsi, Luksemburg, Rumeenia, Bulgaaria, Andorra, Portugal, Hispaania, Horvaatia, Belgia, Monaco ja Tšehhi. "Ja see arv võib kasvada," hoiatas Reinsalu.

