Reisibüroo: puhkusereiside müük lööb rekordeid

"Mullu valitses juuli viimastel ja augusti esimestel nädalatel Eestis kuumalaine — siis ei olnud puhkusereiside teema inimeste jaoks atraktiivne," ütles Go Traveli turundusjuht Anu Vane.

Reisibüroo Go Traveli teatel müüs ettevõtte juulikuus ligemale 50% rohkem puhkusereise kui mullu samal ajal. Augusti alguse müüginumbrid näitavad jätkuvalt sama trendi.

Kehv ilm tõstab puhkusereiside nõudlust

Vane sõnul on hüppelise kasvu taga kehvad suveilmad, mis on eestlased reisima pannud. "Ilma mõju puhkusereiside nõudlusele on kohene. Mullu valitses juuli viimastel ja augusti esimestel nädalatel Eestis kuumalaine — siis ei olnud puhkusereiside teema inimeste jaoks atraktiivne. Nüüd aga, kus ilm rohkem tavalist Eesti suve meenutab, annab see päringute arvus kohe tunda."

Juuli trend jätkub ka augustis. "Viimasel kahel nädalal oleme müünud täpselt kaks korda rohkem puhkusereise kui mullu samal ajal. Puhkusesoove tuleb koguni nii palju, et reisibüroo teeninduskanalid töötavad viimase piiri peal, mistõttu kiireloomulistes küsimustes palume eelistada helistamist," räägib Vane.

Seda, et eestlaste reisihimu on tõusnud rekordtasemele, näitab tegelikult kogu aasta reisimüük, mis on olnud enneolematult aktiivne. "Tänavune suvi tõestab hästi, et neil, kes jäävad lootma soodsa viimase hetke pakkumise peale, ei ole praktiliselt mitte mingit valikut. Näiteks augusti väljumistele kohti juba napiks jäänud. Üksikud lennukohad, mis vabanevad, lähevad väga kiirelt uuesti kaubaks. Otsustada tuleb hetkega," ütleb Vane ning lisab, et rohkem on kohti ajaks, mil kool juba peale hakkab – augusti päris viimased päevad, september ja oktoober.

"Soovitangi kõigil, kel vähegi võimalik, nihutada reis alati suvelt sügiskuudele. Esiteks on ilm Vahemere ääres siis leebem, suvised 40 piirile küündivad kuumakraadid on taandunud mõnusa 25–30 kanti. Ja teiseks on reiside hind tavaliselt soodsam," räägib Vane. "Vahemere maade tipphooaeg on august ja juuli, just sel ajal on turiste kõige enam. Kui valida saab, siis mõnusam on puhata nii-öelda üleminekuhooajal, kus ülerahvastatust enam kartma ei pea, kuid ilm on endiselt hea."

Suurenenud nõudlus tõstab hindasid

Suurenenud nõudlus on avaldanud mõju hindadele. "Soodsaim reisipakett, mis ajaliselt mahub tervenisti veel koolivaheaega, maksab hetkel 345 €. Selle eest saab reisida Bulgaariasse Kuldsetele Liivadele, hinnas on lennupiletid, kahetärnihotell ja hommikusöök," toob Vane näite. "Seevastu septembris saaks sama raha eest ja samas sihtkohas juba kolmetärnihotelli ning hommiku- ja õhtusöögiga paketi."

Paremaks muutub valik siis, kui reisi eelarvet veidi suurendada. "Kui soovite veel selle suve lõpus või sügisel soojamaareisile sõita, soovitan reisi jaoks planeerida vähemalt 600 eurot inimese kohta. Siis saab juba ka sihtkohta ja hotelli valida," soovitab Vane. Kui see tundub kallivõitu, on mõistlik reis veidi edasi lükata – hinnatase muutub soodsamaks oktoobri lõpust, mil algab Egiptuse reiside hooaeg," soovitab reisiekspert.

Peatselt on müügile jõudmas ka 2020. aasta suvereisid: Türgit saab juba broneerida, hiljemalt oktoobri algul avatakse ka Kreeka ja teiste suviste sihtkohtade ettemüük. "Käesolev aasta tõestas veel kord, et varakult broneeritud reis on alati kõige soodsam. Oleme jälginud, et samaks väljumiseks sama hinnaklassi hotelli puhul võib vahe varajase tellija hinna ning kuu aega enne reisi tehtud broneeringu puhul ulatuda mitmesaja euroni," ütleb Vane. "Seega tasub silmad-kõrvad lahti hoida ning reisibüroode uudiskirjasid ja Facebooki voogusid jälgida, et kohe, kui uus hooaeg müügile tuleb, broneeringusoov teele saata."

Keskmise puhkusereisi hind inimese kohta jääb Go Travelis sel aastal 650 euro kanti, mullu samal ajal oli see veidi üle 600 euro. Suvehooaja popimad sihtkohad on Türgi, Kreeka ja Bulgaaria.