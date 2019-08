Reitingud: Reformierakonna tõus on peatunud

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel uuringufirma Norstat Eesti AS-i läbiviidud küsitlus näitab, et Reformierakonna seitse nädalalt kestnud tõus on peatunud ning Keskerakond on toetust kasvatanud.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. juulist 12. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Reformierakonda toetab 37,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mis on 1,1 protsenti vähem kui nädal tagasi. Teisel kohal olevat Keskerakonda toetab 19,2 protsenti, mis on 1,4 protsenti rohkem kui nädal tagasi.

Ülejäänud erakondade toetuses nädalaga märkimisväärseid muutusi toimunud ei ole. Kolmandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15,6 protsendiga, neljandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,6 protsendiga ning viiendal kohal Isamaa 8,1 protsendiga.

Hoolimata nädalaga toimunud muutustest ületab opositsiooni toetus jätkuvalt koalitsiooni oma. Opositsioonierakondi toetab kokku 47 protsenti ja koalitsioonierakondi 42,9 protsenti küsitletutest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.