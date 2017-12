"Filmitootjale ei too enam raha sisse mitte film, vaid litsentsimüük mänguasjade, riiete, raamatute tootjatele," nentis reklaamiagentuuri La Ecwador omanik Heily Aavik, kelle agentuur toodab lastele reklaamiõpetuse materjale. "See on terve tööstus, mis koos filmiga käivitub."

Agentuuri La Ecwador omanik Heily Aavik tõdes Vikerraadio saates "Uudis+", et tema hinnangul aitaks ühiskonna reguleerida inimeste harimine, mitte käskude ja keeldudega mängimine."Kõigepealt hakati keelustama kiirlaenude reklaame, nüüd on paar aastat hästi tugevasti fookuses olnud alkoholi- ja magusainete reklaamide keelamine," tõi ta näite. "Tarbijat ei hari praegu mitte keegi."



Aaviku agentuur on võtnud oma meediateadlikkuse tõstmise kampaanias fookusesse võtnud lapsed, kelle tarbeks töötatakse koolidele välja reklaamiõppe materjalid. "Lapsed on selline seltskond, keda on kõige kergem mõjutada," nentis ta. "Nende teadlikkust kasvatades me kasvatame teadliku põlvkonna tarbijaid."



"Ideaalis võiks reklaami mõistmine olla kooliprogrammis. Meie aga tahame teha veebi kaudu kättesaadavaks materjalid, mida saavad kasutada nii lasteaia- kui algklasside õpetajad," sõnas ta. "Samuti võivad neid vaadata lastevanemad koos oma lastega."



Laps peaks mõistma, mis on reklaam



"Kui laps saab aru, et tegemist on reklaamiga ja mõistab ka seda, misasi reklaam üldse on, siis see on juba suur samm edasi," kinnitas Aavik.



Reklaam jälitab meid Aaviku sõnul tänapäeval kõikjal. "Lapsevanemad ei anna tihtilugu endale aru, et multifilmid ei ole tänapäeval tihtilugu sellised, mida oldi harjutud vaatama Nõukogude ajal," rääkis ta. "Need olid omal ajal sügava sisuga ja hariva eesmärgiga. Tänapäeval toodetakse multifilme ainult sellepärast, et lastele mänguasju müüa."



Enne jõule on poodides lastele tema sõnul samuti hästi palju ahvatlusi. "Multifilmid on lastele meelelahutus ja selle kaudu müüakse legoklotse, ponisid ja muud. Seal on ju terve maailm," tõdes Aavik. "Selge see, et kui laps seda näeb, siis ta tahab olla osake sellest maailmast."



Lastefilmid ainult mänguasjade müügiks



Enne jõule tuleb välja väga palju lastefilme, mis Aaviku sõnul on enamjaolt mänguasjade müümiseks tehtud. "Filmitootjale ei too enam raha sisse mitte film, vaid litsentsimüük mänguasjade, riiete, raamatute tootjatele," nentis Aavik. "See on terve tööstus, mis koos filmiga käivitub."



"Kui laps juba teab, et need multifilmid on selleks, et tema tahaks neid mänguasju endale saada, siis see on tegelikult juba väga suur samm," ütles ta. "Paljud vanemad annavad lastele nutitelefonid kätte ja lapsed saavad Youtube’is vabalt surfata. Youtube’i paljud reklaamid on aga lastele suunatud."



Aavik räägib enda sõnul oma lastele miks reklaame tehakse. "Tegelikult neid asju ei ole ju sulle vaja. Kõike ei ole vaja lastele muidugi ka ära keelata, vaid on vaja teha mõistlik valik, et mida on vaja ja ei mida ei ole," ütles ta.