1. septembri saabudes võiks kiiruskaameraid kasutada koolide lähistel, et vanematele meenutada vastutustundlikku liikluskäitumist, kirjutab Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat toimetusele saadetud arvamuses.

1. septembri saabudes võiks kiiruskaameraid kasutada koolide lähistel, et vanematele meenutada vastutustundlikku liikluskäitumist, kirjutab Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat toimetusele saadetud arvamuses.

Tõnis Liinat, Pirita linnaosa vanem

Juba kuu pärast algab kooliaasta. Esmakordselt seavad sammud kooli poole tuhanded 7-aastased lapsed. Kas nende koolitee on ka turvaline?

Olen avalikus sektoris töötanud või koostööd teinud ligikaudu 15 aastat. Selle aja jooksul on selgeks saanud mitmed murekohad. Üks neist on kihutamine koolide lähistel ja kvartalisisestel teedel ehk rahvakeeli elumajade rajoonis. Muidugi on üritatud sellise käitumise vastu võidelda teavitustööga, liiklusmärkide ja -künnistega, kuid seda üsnagi tulutult. Millegi pärast kipub kiirustav lapsevanem unustama peamisi liiklusreegleid.

Hiljuti võttis politsei kasutusele mobiilsed kiiruskaamerad. Mul on ettepanek, et 1. septembri saabudes võiks neid samu kiiruskaameraid kasutada koolide lähistel, et vanematele meenutada vastutustundlikku liikluskäitumist. Tulevikus võiks pisteliselt kasutada mobiilseid liikluskaameraid nii kvartalisisestel teedel kui ka haridusasutuste lähistel.