Reps: Kohtla-Järve riigigümnaasium ei alusta täielikult eestikeelsena

Kooli käivitamiseks on tarvis arvestada kõikide kogukonna liikmete valmisolekuga," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta lisas, et eesmärk on siiski jõuda täielikult eestikeelse gümnaasiumini.

Kooli käivitamiseks on tarvis arvestada kõikide kogukonna liikmete valmisolekuga," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta lisas, et eesmärk on siiski jõuda täielikult eestikeelse gümnaasiumini.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul ei saa Kohtla-Järve riigigümnaasium alustada 1. septembril sajaprotsendilise eestikeelse õppega, vahendas BNS.

Repsi sõnul on selle põhjuseks asjaolu, et Ida-Virumaa kohalikus kogukonnas tervikuna puudub valmisolek alustada poole aasta pärast 1. septembril Kohtla-Järve riigigümnaasiumis sajaprotsendilise eestikeelse õppega, edastas haridus- ja teadusministeerium.

"See ei tähenda taganemist kaugemast eesmärgist jõuda täielikult eestikeelse gümnaasiumini, kuid iga hinna eest pelgalt loosungitele toetudes seda läbi suruda ei ole vastutustundlik. Kooli käivitamiseks on tarvis arvestada kõikide kogukonna liikmete valmisolekuga," ütles Reps.

"Näen, et Kohtla-Järvel alustavas riigigümnaasiumis on sajaprotsendiline % eestikeelne suund neile, kes on selleks valmis. Kindlasti peab aga selle kõrval vähemalt esilagu jääma ka 60/40 proportsioonis õppekeelega hariduse saamise võimalus neile, kes täielikult eestikeelseks õppeks valmis ei ole. Kohtla-Järve riigigümnaasiumi diskussioon on liikunud kahetsusväärses kombel ainult õppekeele küsimusele, aga kõrvale on jäänud hariduse kvaliteet tervikuna, mis ometi peab olema üleriigilise kvaliteedikokkuleppe alusel töötava riigigümnaasiumi loomise puhul esmatähtis," sõnas Reps.

"Rõhutan veelkord, et loodavas riigigümnaasiumist saab kindlasti kvaliteetset eestikeelset gümnaasiumiharidust ja koolist saab kindlasti eesti kultuuri kandja kogu piirkonnas. Rääkimata sellest, et uues riigigümnaasiumis on nüüdisaegne õppekeskkond, mitmekesised õppimisvõimalused ja mõistagi sünergia, mis aitab kaasa hariduseesmärkide elluviimisele. Lisaks annab see, et erineva kodukeelega noored õpivad ühe katuse all, kahtlemata oma panuse lõimumisse," ütles minister.

Repsi sõnul tuleb selleks, et tugevdada eestikeelset gümnaasiumiharidust ja eesti keele õpet, ette võtta otsustavaid samme, mis algavad juba alusharidusest. Ta tõi selle näiteks programmi "eestikeelne õpetaja igasse vene õppekeelega lasteaiarühma".