„Soul on linn, mis on e-arendustes väga edasijõudnud ning on olnud ka maailma intelligentsete linnade võistluse võitja,“ rääkis Lõuna-Korea pealinna Souli linnapead võõrustanud Tallinna linnapea Taavi Aas. „Ka Tallinn ei ole e-arenduste osas nõrk ning meil on kindlasti üksteisele edasi anda parimaid teadmisi.“