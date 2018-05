Reps: soov õppida on õppuri vanusest tähtsam

"Rõõm on tõdeda, et Eestis viiakse ellu algatusi, mis toetavad aktiivset elu küpses eas," sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

"Rõõm on tõdeda, et Eestis viiakse ellu algatusi, mis toetavad aktiivset elu küpses eas," sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Tartu Ülikoolis väärikate ülikooli aktusel sõnavõtus, et eakad õppijad on parimaks näiteks elukestva õppe võimaluste heast ära kasutamisest ning oluline on muuta kivinenud arusaamu õppimise ja õppimisvõime seosest vanusega.

"Eri vanuses õpitakse erinevalt, kuid oluline on meeles pidada, et igas vanuses õpitakse. Muutub lihtsalt õppimise vorm ja viis," ütles minister Reps.

Minister märkis, et elukestva õppe all mõeldakse peamiselt tööalaste oskuste ja teadmiste parandamist, kuid elukestval õppel on oluline roll ka inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamisel. "Rõõm on tõdeda, et Eestis viiakse ellu algatusi, mis toetavad aktiivset elu küpses eas," sõnas Reps. "Prantsusmaalt alguse saanud ja Eestiski üha suuremat populaarsust võitmas väärikate ülikool ei ole lihtsalt õppimisvorm, vaid liikumine, mille eesmärk on aktiivse tööelu lõpetanud inimeste kursis hoidmine uute seisukohtadega erinevates eluvaldkondades. Oluline pole õppija vanus, vaid soov ja tahe midagi juurde õppida."

Elukestval õppel on neli sammast. Esimene on õppida, et teada saada – maailmas on nii palju huvitavat ja üllatuslikku. Teine sammas käsitleb õppimist oskuste omandamisena, olgu selleks siis keraamika või käsitöö tegemine või arvuti kasutamine. Kolmas sammas on seotud ühiskonnas toimuvaga: on vaja teada uutest seadustest, kohaliku elu korraldusest, aga ka sündmustest maailmas, sest needki mõjutavad meid ühel või teisel viisil. Neljas sammas käsitleb õppimist selleks, et olla ja oma eluga toime tulla – kasuks tulevad nii meditsiini- kui majandusalased teadmised ja palju muud.

"Mida vanem on inimene, seda rohkem nihkub tema tähelepanu õppijana neljanda samba poole – õppida, et olla, sest teadmisi ja oskusi on juba elu jooksul kogutud," kõneles minister. "Vanem inimene õpib siis, kui ta tunneb selleks sisemist soovi ja vajadust, mitte selleks, et paista parem tööturul teistega võisteldes."

Reps soovis Tartu Ülikooli väärikate ülikoolile ja õppuritele palju ja edukaid õppeaastaid. "Olge jätkuvalt aktiivsed, terved ja uudishimulikud ning ärge hoidke oma nõuandeid vaka all. Eesti on tugev ja jätkusuutlik vaid põlvkondade koostöös."