RIA avalikustas uue disainiga riigiportaali www.eesti.ee

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) avalikustas varahommikul uue disainiga riigiportaali www.eesti.ee, vahendas BNS.

Portaali avaleht on üles ehitatud lähtudes olulistest elusündmustest ja teenustest nagu näiteks pereloomine, lapse sünd, elukohavahetus ning ettevõtluse alustamine. Need on kõige sagedamini otsivad teemad portaalis.

Nii välimuselt kui ka tehniliselt oluliselt uuenenud portaali on mugav kasutada ning veebileht kohandub hästi nutiseadmele – mobiiltelefoni või tahvelarvuti ekraani suurusele. Portaal on uuel platvormil ning see on tehniliselt tugevam.

"Eesti.ee on pakkunud meie inimestele riigi olulisi e-teenuseid ja infot ühest aknast üle 15 aasta. Tehnoloogia on vahepeal nii palju arenenud ja muutunud, mille tõttu oleme seni tegelenud pigem aegunud süsteemide parandamise kui uute arendamisega. Täna, uuele disainile ja platvormile üle minnes, oleme heas stardipositsioonis, et liikuda edasi sisuliste ja tehniliste arendustega," ütles riigiportaalijuht Raimo Reiman ning lisas, et suurem töö on alles ees.

"Portaali tulevikuvisioon näeb ette, et eesti.ee lehel olles saab inimene kõik riigiga seotud toimingud, olgu see siis lapse sünd, lasteaia- või koolikoha taotlemine, tehtud ühe sisselogimisega. Soovime suurendada riikliku e-postkasti kasutamist ning andmejälgija teenust," märkis Reiman.

Viimati tegi riigiportaal uuenduskuuri läbi 2017. aasta juunis, kuid arendused jäid lõpuni viimata peaasjalikult portaali töötajate vahetuse ja ebaõnnestunud arenduspartnerite valiku tõttu. Järgmiseks aastaks plaanib RIA taotleda riigiportaali arendustöödeks üle miljoni euro.

Eesti.ee-d külastab igapäevaselt 20 000–30 000 inimest, selles on üle 1300 riigiga seotud artikli ning ligi 3000 asutuse kontaktandme. Portaali postkasti @eesti.ee lõpuga, kuhu riigiasutused edastavad inimestele olulist ja vajalikku infot, on suunanud enda erameilile üle 400 000 kodaniku ja ettevõtte. Üle 800 000 inimese on eesti.ee kaudu enda isiklikke andmeid vaadanud.