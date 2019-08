Ettevõtete töötajad on saanud justkui kolleegi isiklikult e-postilt kirja, milles kolleeg palub muuta palga väljamaksmiseks oma arvelduskonto numbrit.

Riigi infosüsteemi amet (RIA) hoiatab petukirjade eest, milles kurjategijad paluvad muuta palga maksmiseks kasutatavaid pangarekvisiite, vahendas BNS.

Mitu ettevõtet on RIA-le teada andnud, et nende personalitöötajad on saanud justkui kolleegi isiklikult e-postilt kirja, milles kolleeg palub muuta palga väljamaksmiseks oma arvelduskonto numbrit.

RIA kommunikatsioonijuht Helen Uldrich ütles, et ametile teadaolevalt pole keegi selle skeemiga kahju kannatanud.

"Kahjusaajate kohta meil praegu infot ei ole, aga teame, et kirjad on läbi läinud ja õnneks pole veel ülekandeid tehtud. Kas keegi on kuskil õnge läinud, seda ei tea, sest need on üsna värsked asjad," ütles Uldrich.

"Kui ettevõtte meilivahetus ei ole kaitstud DMARC protokolliga ega ole kasutatud teisi turvalisust tõstvaid vahendeid, võivad sellised kirjad tulla hõlpsasti läbi ka ettevõtte enda aadressidelt ja näida veelgi usutavamad," teatas amet sotsiaalmeedias.

RIA soovitab kolleegilt, äripartnerilt või teenuseosutajalt kirja saamisel teha alati topeltkontroll ja küsida üle, kas tegemist on õige asjaga.

Ettevõtetel soovitab amet vaadata üle sisemised protseduurid ja tagada, et pangakontode muudatused oleksid alati autentsed.