"PIN-koode ei tohi sisestada kergekäeliselt ning alati tuleb olla kindel, millisel internetileheküljel ollakse ning millist tehingut nüüd kinnitatakse," sõnas RIA küberintsidentide osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer.

Riigi infosüsteemi amet (RIA) registreeris novembris 222 küberintsidenti, seejuures toimusid möödunud kuul õngitsuskampaaniad ning kaht Eesti ettevõtet tabas teenustõkestusrünnak, vahendas BNS.

"Õngitsuskampaaniad ei levi enam niivõrd lainetena, vaid on muutunud pidevateks ja igapäevasteks. Kurjategijad loovad enamasti pankade libalehti ning proovivad inimeste tähelepanematust ära kasutades pangakontosid tühjendada," ütles Tammer.

Ekraanile kuvatakse õige kontrollkood

Suvel kasutajatelt pangaülekannete jaoks PIN2-koodi küsinud õngitsuslehed said novembrikuus täienduse, mille kaudu kuvatakse Smart-ID kasutaja ekraanile ka õige kontrollkood. PIN-koodide sisestamise hetkel näeb siiski kasutaja oma telefoniekraanil, millist toimingut ta hakkab tegelikult kinnitama, näiteks allkirjastama maksekorraldust.

"Minu soovitus on jätkuvalt sama – PIN-koode ei tohi sisestada kergekäeliselt ning alati tuleb olla kindel, millisel internetileheküljel ollakse ning millist tehingut nüüd kinnitatakse," sõnas Tammer.

Novembri alguses korraldati kahe Eesti ettevõtte vastu lühiajalisi teenustõkestusrünnakuid ning nõuti järgmise rünnaku vältimiseks lunaraha. "Soovitan ettevõtetel sellises olukorras raha mitte maksta. Maksmine üksnes innustab kurjategijaid väljapressimistaktikat kasutama," märkis CERT-EE juht.

Tammer soovitab sellise kirja saamisel võtta ühendust nii CERT-EE-ga aadressil cert@cert.ee kui ka politseiga. Suhelda tuleks ka sideteenuse operaatoriga – mitmed neist pakuvad lisateenusena teenustõkestusrünnakute vastast kaitset.

Närilised kahjustasid maa-alust riigivõrgu kaablit

19. novembril ajavahemikul 17–22 olid riigivõrgu erakorraliste hooldustööde häiritud mitme olulise mõjuga e-teenused – RIA sisesed teenused, sealhulgas eesti.ee riigiportaal, haigekassa teenused, sealhulgas digiretseptide väljastamine, Eesti Loto veebileht ja mitme Harku valla riigiasutuse internetiühendus.

Erakorralised hooldustööd võeti ette, kuna RIA töötajad avastasid, et närilised on Harjumaal asuvat maa-alust riigivõrgu kaablit tõsiselt kahjustanud. Hooldustööde käigus kolis suur osa e-teenuseid automaatselt ümber teisele kanalile ning häiritud olid just need teenused, mis seda hetkel veel automaatselt ei tee, ning vajasid käsitsi ümber tõstmist teisele kanalile.

Kuigi füüsiliselt on kõik riigivõrgu ühendused dubleeritud, on järgmise aasta jooksul plaanis paigaldada kõikidesse riigi sõlmpunktidesse ja andmekeskustesse seadmed, mis kolivad teenused automaatselt ümber. Päev hiljem toimunud plaanipärane katkestus enam taolisi katkestusi kaasa ei toonud.