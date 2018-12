Riigid: koheste kliimameetmeteta ootab mitmeid rahvaid väljasuremine

Kümned kliimamuutusele tundlikud riigid hoitasid neljapäeval ÜRO kliimakohtumise eelviimasel päeval, et on "silmitsi väljasuremisega", kui emissioone kiiremas korras ei piirata.

Kliimakohtumisel osaleva pea 200 riigi esindajad peavad kõnelusi, et leppida kokku meetmete osas, mis on vajalikud 2015. aasta Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmiseks, vahendas BNS.

Kõnelused on jooksnud ummikusse, kuna riikidel on erimeelsusi teadusuuringute tähtsuse ja kliimameetmete rahastamise osas.

Mitu juba praegu kliimamuutuse negatiivsete mõjudega silmitsi olevat riiki on aga võtnud häälekalt sõna, et kõnelustel jõutaks tähendusliku leppeni.

"Me hoiame nende tõrvikut, keda kliimamuutus ohustab," ütles Marshalli saarte president Hilda Heine kohtumisel.

"Me esindame riike, nagu minu enda oma, kes on silmitsi väljasuremisega. Ka mitmed liigid on väljasuremisohus," lisas ta.

Umbes miljardit inimest hõlmav 48 riigi grupp on kohtumisel ärgitanud suurema osa kasvuhoonegaaside eest vastutavaid arenenud riike vaesemaid ja kliimamuutustele haavatamaid riike toetama.

"Me oleme Poolas tulevaste põlvede pärast, kelle huvisid me peame kaitsma, tuginedes teadusele ja oma kohusele," ütles Filipiinide kliimamuutuskomisjoni juht Emmanuel De Guzman.

"Me leiame, et kõnelustel osalevate riikide ebamäärasus on vastuvõetamatu. Me ei räägi siin tühisest tekstist või kirjavahemärkidest vaid meie ellujäämisest," jätkas ta.

Üheks suurimaks vaidluspunktiks kõnelustel on valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertkogu (IPCC) raport, mis toob välja vajaduse vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 2030. aastaks poole võrra, et hoida soojenemist alla 1,5 protsendi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega.

USA, Saudi Araabia, Venemaa ja Kuveit on blokeerinud ettepaneku öelda kohtumise lõpptekstis, et riigid "tervitavad" IPCC raportit kui alust edasisteks sammudeks.