Riigieelarve tõstab lastetoetust ning politseinike ja päästjate palka

Ohvriabi jõuab rohkemate inimesteni ja arstijärjekord lüheneb, samuti saab pereteraapiat senisest rohkem lapsi.

"Enam kui 11 miljardi eurose mahuga riigieelarve võlgneme me kõigile tublidele ettevõtjatele ja inimestele, kes on sel aastal ning varasemate aastakümnete jooksul meie riigi ehitamisse panustanud," ütles peaminister Jüri Ratas riigieelarve eelnõu riigikogusse saatmisel.



Tema sõnul läheb Eesti majandusel hästi: sisemajanduse kogutoodang kasvab üheksandat järjestikust aastat ning viimased aastad on toonud varasemast kiirema majanduskasvu.



Maksukoormus püsib lähiaastatel alla 34% ning võlakoormus langeb prognooside kohaselt 2018. aasta 8,2%-lt järgmisel aastal 7,4%-ni. 2019. aasta toob ettevõtetele ja inimestele Ratase sõnul maksurahu, mis pakub täiendavat kindlustunnet. "Me ei kuluta rohkem. Riik maksab järgmisel aastal ka 70 miljonit eurot laene tagasi ja laenukoormus väheneb. Kõik teavad põhimõtet, et võlg on võõra oma," lausus peaminister.



Eelarve hoolitseb Ratase sõnul eelkõige inimeste, avalike teenuste kättesaadavuse ja maapiirkonna arengu eest. "Panustades kvaliteetsetesse teenustesse – olgu selleks haridus, tervishoid või turvalisus –, investeerime tugevamasse, sidusamasse ja jõukamasse ühiskonda," märkis ta. "Seejuures on ametisolev valitsus alati väärtustanud omavalitsuste rolli ning maaelu olulisust."

Peaministri sõnul uusi aktsiisitõuse ei tule: "Kui rääkida järgmistest perioodidest, siis kütuseaktsiis ja elektriaktsiis on need kohad, millega tuleb edasi töötada."



Ratas ütles, et Eesti majanduskasv peaks püsima 3-4% vahel, see oleks tema sõnul päris tubli tulemus. "Kõige olulisem ei ole see, mis on füüsiline number tabelis," mainis ta samas. "Olulisim on see, kuidas kasv jõuab Eesti inimesteni, Võrust Tallinnani ja Pärnust Narvani ning Eesti saartele – kas kasv on kaasav ja jätkusuutlik."

Eesti teadus saab juurde 20 miljonit eurot





"2019. aastal anname teadus- ja arendustegevusele võrreldes tänavuse aastaga juurde 10% ehk 20 miljonit eurot," kinnitas peaminister Jüri Ratas.



"Teadus- ja arendusnõukogu otsus on, et igal juhul tuleb tõsta rahastamist ühe protsendini SKT-st. See, mida eelarve praegu välja on vedamas, on 0,81%," lisas Ratas. "2019. aastal saab teadus- ja arendustegevus juurde 10% ehk 20 miljonit eurot rohkem raha. Põhimõtteline otsus on olemas, et 2019 projekti- ja baasrahastuse osakaal ei ole mitte enam 60:40, vaid on 50:50."

Palgatõus ootab ka kaitseväelasi

Uue aasta riigieelarve toob palgatõusu ka kaitseväelastele, ühtlasi moodustab järgmise aasta kaitse-eelarveks kokku planeeritud 585 miljonit eurot koguni üle 2,1% SKT-st.



"Motiveeriva sissetulekuga inimene tunneb, et tema töö ja ta ise on riigile vajalik," ütles kaitseminister Jüri Luik. "Peame pakkuma tegevväelastele väärilist sissetulekut, kavatseme hoida kaitseväelaste palga vähemalt 30% üle keskmise palga ka järgmistel aastatel."



Kaitsealasteks hangeteks läheb järgmisel aastal 232 miljonit eurot. Nende abil täieneb kaitseväe ja kaitseliidu varustus ning relvastus. Kaitsevägi hangib uued käsitulirelvad, side- ja IT-tehnikat, riidevarustust ning killu- ja kuuliveste. Eesti tasub jalaväe lahingumasinate CV90 viimase osamakse ja moderniseerib miinilaevu.



Lahingumoona hangib Eesti 30 miljoni euro eest. Harjutusväljakute arendamiseks läheb kokku umbes 120 miljonit eurot.

Politseinikud võivad töötada värskes jaoskonnas

Päästjate põhipalgale lisandub keskmiselt 11% lisatasu öötöö ja pühade ajal töötamise eest, politseinike palk tõuseb üle keskmise ja hakkab sõltuma nende tööpiirkonnast.



"Kavandatud palgatõusud annavad kindluse, et meie kõigi turvalisuse ja tuleviku jaoks olulistel ametikohtadel inimesed on väärikalt tasustatud," rääkis peaminister Jüri Ratas. "Samm-sammult liigume iga aastaga lähemale meist jõukamatele Lääne-Euroopa riikidele ja Põhjamaadele."



Patrullpolitseinike ja piirivalvurite põhipalk hakkab tulevast aastast olema vähemalt 1280 eurot, millele lisanduvad regioonitasud. Näiteks Ida-Virumaal hakkab patrullpolitseiniku reaalne sissetulek olema 1700 eurot.



Kavas on Valga politseimaja remondiprojekt ning anda kolm miljonit eurot politsei- ja päästeameti Sillamäe ühishoone ehitamiseks aastatel 2019-2020.



Päästjate keskmine põhipalk tõuseb tulevast aastast 23,6% ehk tuhande euroni. Päästjate põhipalgale lisandub keskmiselt 11% lisatasu öötöö ja pühade ajal töötamise eest. Samuti on tuleval aastal plaanis remontida Lilleküla ja Nõmme komandohooned,

"Eesti julgeoleku nurgakivi on inimene," ütles siseminister Andres Anvelt. "Eesmärk on, et päästja keskmine põhipalk tõuseks Eesti keskmisele ning politseinike põhipalk oleks 120% Eesti keskmisest palgast." 2019. aasta riigieelarves on politsei- ja piirivalveameti töötajate palgatõusuks ette nähtud 12,9 miljonit ja päästeameti palkade kasvuks 7,9 miljonit eurot. See tähendab patrullpolitseinikele ja päästjatele suuremat palgatõusu kui kunagi varem.



Lisaks on tuleval aastal plaanis anda võimalus tasuta eesti keelt õppida neile välismaalastele, kes soovivad Eesti kodakondsust taotleda. Selleks sõlmib inimene riigiga lepingu, mille alusel on tal võimalik õppida eesti keelt kuni kodakondsuse saamiseks vajaliku B1 tasemeni ning saada kokkuleppel tööandjaga ka õppepuhkust. Kodakondsuslepingute sõlmimiseks on tuleval aastal ette nähtud ligi 1,3 miljonit eurot.

2000 erivajadusega inimest saab peagi sobivaks muudetud kodu

"Oluline on puudega lapse ja tema pere toetamine, aga ka eakate hooldus," kommenteeris sotsiaalkaitseminister Kaia Iva järgmise aasta riigieelarvet.



Näiteks investeerib riik 2019. aastal 1,5 miljonit eurot rohkem hoolt vajavatele eakatele mõeldud innovaatilise kodu rajamisse.

Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 euroni kuus lapse kohta. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere 2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud lasterikka pere toetust 300 eurot kuus.

2019. a suureneb vanemlike oskuste arendamiseks antud summa, nagu ka summa, mis aitab erivajadustega inimestel iseseisvalt toime tulla. Puuetega inimeste abivahendite saamisel ei tohi enam ette tulla eelarvest tingitud katkestusi. "Peame jõudma selleni, et abi oleks kättesaadav sõltumata sellest, millises omavalitsuses inimene elab," ütles Iva.



Vanemlusprogrammis "Imelised aastad" saab tuleval aastal osaleda enam kui kaks korda rohkem väikelaste vanemaid suuremas arvus omavalitsustes. Pereteraapiat saab pakkuda kuni 200 lapsele aastas, lühendades praeguseks tekkinud järjekordi.

Kui praegu on erihoolekannet vajavad inimesed pikalt järjekorras, siis lisaraha toel saab luua uusi, sh näiteks ööpäevaringseid, päeva- ja nädalahoiu ning kogukonnas elamise kohti. Rehabilitatsiooniteenustele annab eelarve aastas 5,05 miljonit eurot rohkem ehk kokku 12,7 miljonit eurot aastas, erihoolekandeteenuste rahastamine kasvab enam kui 8 miljonit eurot aastas, ulatudes 36,9 miljoni euroni.



Aastaks 2023 on kavas toetada 2000 erivajadusega inimese kodu sobivaks ehitamist.



Riigieelarvest palka saavate sotsiaaltöötajate palgad tõusevad vähemalt 7% ja keskmiselt 12%. Puudega inimeste spordi edendamise rahasumma kasvab 2019. aastal 400 000 ja 2020. aastal lisaks veel 200 000 euro võrra ning on tulevast aastast kultuuriministeeriumi kureerida.

Uued tervisekeskused aitavad kiiremini ka ämmaemanda juurde

"Järgmisel aastal valmib üle Eesti 46 moodsat tervisekeskust, kus saavad olema üldarstiabi, koduõendus, ämmaemanda vastuvõtt ja füsioteraapia," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. "Lisaraha tervishoidu lühendab ravijärjekordi."



Tervishoid saab viie aasta jooksul arstijärjekordade vähendamiseks üle 300 miljoni euro lisaraha, millest 34 miljonit lisandus tänavu ning üle 40 miljoni euro lisandub 2019. aastal. "Kui tänavu suunati esimest korda üle pika aja tervishoidu lisaraha, siis järgmisel aastal sellega jätkatakse. Järgmisel aastal valmib üle Eesti 46 moodsat esmatasandi tervisekeskust, kus saavad olema üldarstiabi, koduõendus, ämmaemanda vastuvõtt ja füsioteraapia," selgitas minister.



Riik annab 12 miljonit hambaravihüvitiseks ja täiendavalt ligikaudu 9 miljonit eurot ravimihüvitiseks inimestele, kes vajavad näiteks kroonilise haiguse pärast rohkelt ravimeid. Kokku kasvab haigekassa eelarve 2019. aastal ligi 180 miljoni euro võrra.

Ka naiste tugikeskuste rahastamine tõuseb miljoni euroni. Vägivallatsejatega tegeleb eraldi sotsiaalprogramm. "Saame hoolitseda, et vähem inimesi langeks vägivalla ohvriks," ütles minister. "Halvima juhtumisel peab aga tõhus abi olema kohe kättesaadav."

HIV/aidsi ennetuseks ja mõjude vähendamiseks on ette nähtud 5 mln eurot. Narkomaania raviks ja kahjude vähendamiseks on kavas laiendada ravikohtade arvu, et pakkuda karistamise alternatiivina ravi, ja luua Ida-Virumaale noortele mõeldud uus ravikeskus. Selleks on ette nähtud 3,34 mln eurot.



Tuleval aastalgi on nii töötutel kui ka töötavatel inimestel võimalik saada töötukassa toel täiend- ja ümberõpet. Koolitusteks annab riik ligi 17,5 miljonit eurot.

Arstiabi saab korraliku rahasüsti



Politoloog Rein Ruutsoo



Valitsuse heaks kiidetud riigieelarve kavast jäi kõigepealt silma see, et kõige kiiremini on kasvanud sotsiaalse kaitse ja tervishoiu summad. Nendes valdkondades on eelarve suurenemine ligikaudu 10% piires, muudes valdkondades on kasv 6-7%, nagu ka kogu eelarves. See räägib sellest, et kui me praegu inimeste tervise eest paremini hoolitseme, peame tulevikus vähem meditsiini peale kulutama. Kultuuriga on eelarves suhteliselt kehvasti, sh teadusega, aga teaduse finantseerimine on üsna oluline. Rahastamine suureneb küll 10% võrra ja olukord ei ole kõige kehvem, aga mõistlikud riigid panustavad teadusse 2-3%, samal ajal kui meie alles püüdleme 1% poole. Mind hämmastab, et keskkonnakaitsele eraldatav raha on oluliselt vähenenud. Riigikaitsele eraldatav raha on piisav. Ma tean, et mõned ei ole nii suure summa eraldamisega riigikaitsele nõus, aga nagu öeldakse: kui sa ei toida oma armeed, siis varsti toidad võõrast armeed.

Eelarve aitab lastel huviringis käia



Poliitik ja endine koolijuht Märt Sults



Haridusele tuleb uue eelarvega muidugi raha juurde, seda näitavad numbrid. Kui aga öelda, et üldhariduskoolide õpetajate keskmine töötasu tõuseb 1500 euroni, siis tasuks ka täpsustada, kuidas seda keskmist arvutada. Tõenäoliselt oleks nii kõrge keskmine palk võimalik ainult juhul, kui uusi õpetajaid enam ette ei valmistataks ja olemasolevatele laotakse kahe õpetaja koormus peale. Mul on selle palga pärast juba õpetajatega vaidlusi olnud. Homme küsivad õpetajad võib-olla juba oma direktorite käest, millal see raha tuleb. Hariduse real näen positiivset esmajoones selles, et on pandud rõhku huvitegevusele ja koolivälisele tegevusele. Üks huvialaring on õpilastele tasuta, see on väga positiivne.