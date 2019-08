Riigihalduse minister läheb 14. augustil Valgamaale talgutele

Riigihalduse minister Jaak Aab läheb 14. augusti visiidile Valgamaale, kus osaleb muuhulgas küla talgutel.

Minister osaleb Taagepera rahvaseminaril ja Sooglemäe talu talgutel Kagu-Eesti ametnike välitööde raames.

Hommikul ütleb minister tervitussõnad ja osaleb Taagepera rahvaseminaril, kus arutelu fookuses on rahvaarvu vähenemine kui Kagu-Eesti peamine väljakutse. „Elanikkonna vähenemine väljaspool pealinna ja Tartut on tõsine probleem ning on oluline, et riik panustaks erinevate regionaalpoliitiliste meetmega Kagu-Eesti priikonna arengusse,“ ütles minister Aab seminari eel.

Kagu-Eesti rahaarv on terve taasiseseisvumise perioodi olnud lineaarses langustrendis. Põlva-, Võru- ja Valgamaal elab selle aasta 1. jaanuari seisuga 89 158 inimest statistikaameti andmetel.

Arvestamata rahvastikuarvestuse metoodiliste ja maakonnapiiride muudatustega on see 72,5 protsenti võrreldes sama piirkonna rahvaarvuga 1990. aastal. Kagu-Eesti rahvastiku tihedus on 13,6 inimest ruutkilomeetril, mis on tunduvalt väiksem Eesti rahvastikutihedusest ehk 30,5 inimest ruutkilomeetril.

Minister kohtub homme veel Otepää vallajuhtidega, et arutada haldusreformi järgset piirkonna arengut ja külastab Kääriku spordibaasi. Õhtul osaleb riigihalduse minister Sooglemäe talu talgutel.