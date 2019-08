Riigikogu avab Narvas juubelinäituse

Eesti rahvas on Põlluaasa sõnul saja aasta jooksul säilitanud enda demokraatliku hoiaku. "See on tarkuse ja küpsuse märk," ütles ta ja lisas, et esinduskogu ei ole mitte ühiskonna peremees, vaid sulane, kellel on valmisolek arvestada ühiskonna enamuse hoiakuid ja tegutseda sellele vastavalt.

Parlamendi 100. aastapäevale pühendatud näitus on kujundatud tänavana, mille kahel pool asetsevad majapaarid tähistavad esinduskogude läbitud aastakümneid. Väljapanek on stiliseeritud ajakohaste tekstide ja piltidega. Akende ja uste vahelt vaatavad vastu ajaloolised suurkujud ja tähtsündmused.

Väljapanek hõlmab kahte suurt perioodi aastatel 1917–1940 ja 1991–2018. Nende aastate vahele jääb poole sajandi pikkune katkestus, mil Eesti esinduskogu ei saanud kokku tulla ja mida näitusel tähistavad tühjad majad.

Aastal 1919 23. aprillil tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva poolt valitud esindus – Asutav Kogu. Iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse vastu võtnud ning Eesti riigi jaoks üliolulisi küsimusi lahendanud esindus tegutses kui parlament. Asutava Kogu otsused lõid vundamendi Eesti riigile.

"Riigikogu 100" ekspositsiooni kogupikkus on 10,5 meetrit, laius ja kõrgus 3 meetrit. Näitus on teisaldatav ja valgustatud LED-valgustitega. Näituse autorid on Identity ja Ruumilabor ning teostajad Ruutu6 ja Red Hat. Väljapaneku kuraator on Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus.

Narva on juba seitsme linn, kus saab parlamendi ajaloo ja tänase tööga tänavapildis tutvuda. "Riigikogu 100" rändnäitus on eksponeeritud olnud Viljandis, Pärnus, Haapsalus, Tallinnas, Paides ja Tartus. Narva Peetri platsil saab näitusega tutvuda augusti lõpuni.