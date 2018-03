Riigikogu juhatus ei pruugi senises koosseisus jätkata

Riigikogu juhatus ei pruugi pärast järgmisel nädalal toimuvaid valimisi samas koosseisus jätkata.

Poolteist aastat tagasi leppisid koalitsioonipartnerid kokku, et riigikogu juhatuse esimehe koht kuulub SDE-le ja esimese aseesimehe oma Keskerakonnale, edastas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

IRL-i kinnitusel kokkulepe peab. "IRL toetab, nagu riigikogus koalitsioonierakonna fraktsioonile kohane. Kui sotsiaaldemokraadid, kellele see ametikoht koalitsioonilepingu järgi kuulub, seavad üles Eiki Nestori, siis me toetame Eiki Nestorit," ütles IRL-i fraktsiooni aseesimees Priit Sibul. Sibula sõnul võib üllatusi tuua pigem opositsioonile kuuluv teise aseesimehe koht.

Kersti Sarapuu ütles, et ka Keskerakond toetab Nestorit ning seab tõenäoliselt oma aseesimehe kandidaadiks taas Enn Eesmaa.

Reformierakond ei ole veel otsustanud, kelle kandidatuur seatakse üles riigikogu aseesimehe kohale ja opositsioonipoliitikud väidavad, et koalitsioonis on pingeid. "Esiteks, kas valitsus on ühtne, kas koalitsioon siis on ühtne, kas Nestori jaoks hääled peavad," ütles Vabaerakonna fraktsiooni esimees Artur Talvik.

"See, kas Hanno Pevkur saab riigikogu aseesimeheks või mitte, /.../ on lahti. Ja tuleb ka silmas pidada, et aasta on valimisteni jäänud ja sellised poliitmängud siin riigikogus on täies hoos. Nii et 22. märtsil me võime isegi näha mingisuguseid ootamatuid lahendusi," rääkis parteitu riigikogu liige Margus Tsahkna.

Portaali andmetel võib Reformierakond lisaks Pevkurile üles seada veel ühe kandidaadi, kes saab suurema toetuse. Talvik ütles, et kui Reformierakonnast esitatakse aseesimeheks kaks kandidaati, toetab Vabaerakond Pevkurit.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri ütles, et teisi kandidaate fraktsioonis esitatud ei ole ja ta ei näe põhjust ka kedagi kedagi teist otsida. "Me ei ole väga põhjalikult seda teemat arutanud, aga kuna teisi kandidaate ei ole, siis ma arvan, see on Hanno Pevkur," ütles ta.