Seitsmeteistkümnenda Eesti palvushommikusöögi keskseks teemaks olid elu põhiväärtused. Koosviibimise eesmärk on tekitada dialoogi kogu Eestit puudutavates alusküsimustes nagu väärtushinnangud, noorsugu ja perekond.

Rahvuslik palvushommikusöök tõi riigikogu konverentsisaali kokku sadakond Eesti poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja kultuuritegelast ning vabakondade esindajaid. Koosviibimist juhtisid XVII Eesti palvushommikusöögi auesimehed riigikogu liikmed Anneli Ott ja Toomas Jürgenstein.

Ülevaate 17 aasta jooksul Eesti ja kohalikest palvushommikusöökidest andis riigikogu liige Helmen Kütt, kes on olnud parlamendi palvushommikusöögi grupi eestvedajaks praeguse riigikogu koosseisu ajal. "Parlamendi palvushommikusöögi eripäraks on, et erinevate riigikogu koosseisude ajal on osalejateks olnud parlamendiliikmeid igast fraktsioonist," märkis Helmen Kütt. "Meie pea igakuiste kokkusaamiste eesmärk on selles grupis olla kõrgemal päevapoliitika teemadest – erinevustest, mis inimesi lahutavad ning otsida ühisosa läbi igavikuliste väärtuste," lisas Kütt.

"Hästi elatud elu ajateljel täidab minevik meid tänuga, olevik tähendab siin-ja-praegu ning kõigi meeltega kohalolekut ja tulevik tuleb vastu vaimustavate unistustega," sõnas rahvusliku palvushommikusöögi teemat lahti mõtestades teoloog ja kasvatusteadlane Einike Pilli. Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Einike Pillit usutles vaimulik ja eetik, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel.

"Sügisel jäi Eesti ühiskonnas kajama mõte - „hea elu ja hästi elatud elu ei ole päris üks ja sama asi", see paavst Franciscuse visiidi ajal välja öeldu andis märku teema olulisusest ning soovime koos olles seda avada," ütles hommikujuht riigikogu liige Anneli Ott.

"Täna, kui möödub sada aastat sinimustvalge lipu heiskamisest Pika Hermanni tornis, oli sealsamas Toompea lossis väga sobilik mõelda meie elu põhiväärtuste kui ka elu tähenduse üle, millele viitas palvushommikusöögi seekordne teema," tõdes hommikujuht riigikogu liige Toomas Jürgenstein.

Selleks hommikusöögiks kirjutatud loominguga esines kirjanik ja poeet Kaarel B Väljamäe. Traditsiooniliselt advendiaja sees toimuval üritusel esines Tallinna Huvikeskus Kullo flöödiansambel. Tallinna erinevatest koolidest õpilaste ansambli juhendaja on Maris Lend.

Palvushommikusöök on rahvusvaheline sündmus, mis toimub üle maailma rohkem kui 160 riigis ning igal aastal ka Euroopa Parlamendis. Eestis toimub palvushommikusöök lisaks Tallinnale kord aastas veel mitmes Eesti linnas, suurim neist Lõuna-Eesti palvushommikusöök, mis leiab aset jaanuari alguses Tartus.

Eesti palvushommikusööki korraldab Eesti Evangeelse Alliansi ja Eesti Kirikute Nõukogu koostöös tegevtoimkond, mida juhivad Triin Rait ja Meego Remmel.