Riigikogu tõstab puudega laste toetusi

Riigikogus tuleb täna lõpphääletusele seadus, mis suurendab 13 aastat samal tasemel püsinud puudega lapse toetusi – keskmise ja raske puudega lapse toetus tõuseb kaks korda ning sügava puudega lapse toetus kolm korda.

"Tegu on ülimalt olulise otsusega, mida puuetega laste pered on pikisilmi oodanud ja mis annab neile lõpuks kindlustunde. Kõrgemad toetused võimaldavad peredel maksta laste ravi, ravimite ja transpordi eest ning parandada elujärge. Ühtlasi näitab riigikogu selle otsusega, et Eesti väärtustab perede panust ja hoolt puudega laste kasvatamisel," ütles sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Küti sõnul peavad põhiseaduse järgi lapserikkad pered ja puuetega inimesed olema riigi erilise hoole all. "Kui lasterikaste peredeni on riigi suurem tugi jõudnud, siis puudega lasteni mitte. Mul on väga hea meel, et see võlg saab riigikogu praeguse koosseisu viimastel istungipäevadel tasutud," lisas ta. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuste jõustumine on kavandatud 2020. aasta 1. jaanuarile, et uus valitsus saaks riigieelarves vajalike summadega arvestada.

Eestis elab ligi 13000 puudega last. Praegu on keskmise puudega lapse toetuse suuruseks 69,04 eurot kuus, mis on kerkib 138,08 euroni. Raske ja sügava puudega lapsele maksab riik täna 80,55 euro suurust toetust. Eelnõu tõstab raske puudega lapse toetus 161,1 euroni ja sügava puudega lapse toetus 241,65 euroni kuus, selgitas Kütt.