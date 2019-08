Riigikohus ei menetle Leedo kaebust riigifirma parvlaeva arestimisele

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Riigikohus ei võtnud menetlusse Vjatšeslav Leedole kuuluva pankrotis Saaremaa Laevakompanii hagi riigifirma Saarte Liinid vastu.

Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud tänavu aprillis Saaremaa Laevakompanii hagi AS-i Saarte Liinid vastu, milles Leedo firma nõudis ligi 677 000 eurot hüvitist varasemate nõuete tagamiseks arestitud parvlaeva St. Ola eest, vahendas BNS.

Ringkonnakohus leidis, et riigifirma tegevus laeva arestimisel ei olnud võlaõigusseaduse järgi õigusvastane ja hageja kahju hüvitamise nõue rahuldamisele ei kuulu. Samuti pole ringkonnakohtu hinnangul ülejäänud kahju hüvitamise eelduste, sealhulgas ka kahju suuruse tuvastamine vajalik.

Leedo pankrotis firma esitas ringkonnakohtu otsusele kassatsiooni, mida riigikohus otsustas mitte menetlusse võtta.

Pärnu maakohus arestis 2016. aasta detsembris riigile kuuluvaid sadamaid haldava Saarte Liinide taotlusel parvlaeva St. Ola. Põhjuseks oli Leedole kuuluva Väinamere Liinid OÜ ja Saarte Liinide vahelise vaidlus sadamatasude üle, suurusjärgus 900 000 eurot.

2017. aasta aprillis eemaldas kohus keelumärke laeva võõrandamiseks, sest Saarte Liinid said Leedolt laeva asemel tagatiseks panga deposiidi. Seejärel müüs Leedo aluse Itaalia firmale Emanuele d’Abunto hinnanguliselt 1–1,2 miljoni euro eest.

Pärnu maakohus otsustas mullu juunis, et riigifirma ei pea Saaremaa Laevakompaniile nõuete tagamiseks arestitud aluse eest maksma.

Leedo firma teatas kohtule, et Saarte Liinide poolt põhjendamatu arestimise taotlus tekitas ettevõtte jaoks olukorra, kus tal polnud võimalik laeva prahtida ja saada tasu teenuse osutamiseks Fääri saartel ning tegemist on Saarte Liinide poolt tekitatud kahjuga.

Saarte Liinid ei tunnistanud Saaremaa Laevakompanii hagi ja märkis omaltpoolt, et Saaremaa Laevakompanii ettevõte ei ole kahjustatud isik ning et mis tahes kahju võis tekkida St.Ola endisele omanikule ehk OÜ-le St. Ola Maritime, mis on aga vastavast nõudest teises tsiviilasjas sõlmitud kompromissis loobunud.

Ringkonnakohus jättis Pärnu maakohtu otsuse resolutsiooni muutmata ja menetluskulud Saaremaa Laevakompanii kanda.

Pärnu maakohus kuulutas mullu novembris välja Vjatšeslav Leedole kuuluva Saaremaa Laevakompanii pankroti, mida taotles Leedole kuuluv AS Holostovi Kinnisvarahaldus ja veel kaks osaühingut. Pankrotihalduri aruande kohaselt oli Saaremaa Laevakompanii kohustuste suurus üle 20 miljoni euro.