Riigikohus vabastas suures narkoäris süüdistatava vahi alt

"Kriminaalasja arutamisega on praeguseks küll uuesti algust tehtud, kuid otsuseni jõudmise võimalik aeg pole isegi umbkaudselt selge," põhjendas riigikohus oma määruses.

Riigikohus vabastas täna rahvusvahelise narkoäri korraldamises süüdistatava Jevgeni Medunitsa vahi alt elektroonilise valve alla, vahendas BNS.

Medunitsa viibib vahi alla alates tema kinnipidamisest 2015. aasta 14. detsembril ning ta anti kohtu alla 2016. aasta 28. oktoobril.

Riigikohus nentis, et Medunitsa on kohtumenetluses vahi all olnud juba üle kolme ja poole aasta ning koos kohtueelses menetluses vahi all viibitud ajaga ületab tema vahistus nelja ja poolt aastat. "Tegemist on isegi menetletava kriminaalasja eripära arvestades märkimisväärselt pika ajaga," tõdes riigikohus.

"Kriminaalasja arutamisega on praeguseks küll uuesti algust tehtud, kuid otsuseni jõudmise võimalik aeg pole isegi umbkaudselt selge. See omakorda tähendab, et Medunitsa vahistusaeg, mis on niigi ebamõistlikult pikk, pikeneks veel määramata aja võrra. Seetõttu tühistab kolleegium nii maa- kui ka ringkonnakohtu määruse ja teeb ise uue määruse, millega asendab Medunitsa vahistuse elektroonilise valvega," märkis riigikohus oma määruses.

Tallinna ringkonnakohtu märtsikuise määruse Medunitsa vahi alla jätmise kohta vaidlustasid tema advokaaadid Küllike Namm ja Kristjan Tuul.

Märtsis leidis ringkonnakohus, et kaitsjate argumendid ei olnud piisavad Harju maakohtu määruse tühistamiseks ja Medunitsa vahi alt vabastamiseks elektroonilise valve alla.

"Medunitsa on küll vahi all viibinud arvestatava aja, kuid tema suhtes menetletavas kriminaalasjas esinevad erandlikud asjaolud, mis õigustavad isikuvabaduste jätkuvat piiramist," märkis ringkonnakohus.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Medunitsat narkoainete salaveoga tegelenud kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises.

Süüdistuse järgi tegeles jõuk Medunitsa juhtimisel 2012. aastast kuni 2015. aasta detsembrini tõenäoliselt Marokost Hispaaniasse toimetatud hašiši suurtes kogustes Venemaale smugeldamisega.

Hašiši Venemaale transportimiseks kasutati erinevaid marsruute, sealhulgas läbi Eesti.

Süüdistus märkis, et ühe korraga veetav narkokogus oli tavaliselt suurusjärgus paarsada kilo, mis peideti oskuslikult luksautodesse.

Jõuk smugeldas süüdistuse järgi Venemaale kokku 2,3 tonni hašišit. Jõuk kasutas narkoveoks kallima hinnaklassi sõiduautosid - Audisid, Mercedeseid ja BMW-sid.

Medunitsa ja mitu tema väidetavat jõuguliiget võeti Hispaanias kinni 2015. aasta detsembris ning anti Eestile üle 2017. aasta veebruaris.