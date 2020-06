"Oleme selgelt öelnud, et neid teenusepakkujaid, kes ei suuda patsiendi jaoks tagada kvaliteeti, olla kättesaadavad või pole varem olnud õiguskuulekad ehk näiteks petnud haigekassat, jätnud maksud tasumata, ei saa ega taha meie ega ühiskond ühise terviseraha eest lepingusse võtta," kinnitas Haigekassa juht Rain Laane.

Haigekassa ei suutnud hanketingimustega tagada, et lepingud sõlmitakse võimekate ja nõuetekohaste raviasutustega, leidis Riigikontroll täna avaldatud auditiaruandes "Eesti Haigekassa tegevus tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel". Riigikontroll jõudis sellele järeldusele, auditeerides kuut haigekassa eriarsti- ja õendusabi teenuste riigihanget kogumaksumusega ligi 215 miljonit eurot. Kuigi haigekassa oli 2018. aastal hankeid korraldades valdavalt järginud riigihangete seadust, esines hanketingimustes sisulisi puudusi, mistõttu polnud nõuete järgimine tagatud.

Teenust osutas pakkuja, keda edukaks ei tunnistatud





Riigikontroll tuvastas, et hanke võitjaks võis saada ka raviasutus, millel edukaks tunnistamise hetkel ei jagunud sobilikke ruume, aparatuuri ega töötajaid raviteenuse osutamiseks. Leidus asutusi, mis taotlesid hankevõidu järel Terviseametilt uue tegevusloa ning hakkasid tervishoiuteenust osutama lepingust ilma jäänud asutuse ruumides ja arstidega. Seega esitab haigekassale arveid hankes edukaks osutunud pakkuja, kuid tegelikult osutatakse teenust samades ruumides ja osaliselt samade arstidega, kui seda oleks tehtud pakkuja puhul, keda edukaks ei tunnistatud.

Haigekassa seadis üheks hanke kvalifitseerimistingimuseks tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa olemasolu, mis peab tagama, et pakkuja ruumid, aparatuur jm vastavad nõuetele. Samas täiendavaid kontrolle, kas asutus ka tegelikult vastab nõuetele, haigekassa ei teinud.

Tegevuslubade menetlemine ja järelevalve on Terviseameti ülesanne, kuid auditi käigus selgus, et Terviseametil puudub ülevaade, kas kehtiva tegevusloaga asutused ka tegelikult nõuetele vastavad.

"Kuna tegevusload on tähtajatud, pole Terviseamet paljusid tervishoiuteenuseid osutavaid asutusi juba pikka aega kontrollinud," ütles Riigikontrolli auditijuht Mart Vain. "Enne 2018. aastat ei teinud Terviseamet uut tegevusluba menetledes alati kohapealset kontrolli, mistõttu puudus kindlus, kas andmed ruumide ja aparatuuri kohta on õiged."





Pakkujate võrdne kohtlemine polnud tagatud





Haigekassa oli hankedokumentidesse lisanud tingimusi, mis ei taganud pakkujate võrdset kohtlemist ega võtnud arvesse asutuste järjepidevust nõuete täitmisel. "Haigekassa hindajatelt võis sama arvu punkte saada asutus, mis oli tegutsenud kolm aastat, ja asutus, mis oli teenuseid osutanud vaid paar kuud," tõi auditijuht Mart Vain näite.

Ehkki ambulatoorse eriarstiabi teenuste puhul seadis haigekassa hankepakkumistes käibenõudeks 4000 eurot, ei taganud see nõue, et hankel osalev asutus oleks tegutsenud pikema perioodi jooksul. Nimelt ei olnud käibenõue seotud ainult pakutava eriala, ravitüübi või raviliigiga, vaid hõlmas kõigi tervishoiuteenuste osutamist. Sellist käivet on ettevõttel võimalik saavutada lühikese aja jooksul ja lihtsalt.

Teine hindamiskriteerium, milles Riigikontroll nägi puudusi, puudutas epikriiside ehk raviloo lühikokkuvõtete edastamist tervise infosüsteemi. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud edastama tervise infosüsteemi andmeid patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta. Hanketingimuste kohaselt sai sama palju punkte nii asutus, mis oli eelneva aasta jooksul esitanud kõikide või enamiku patsientide kohta epikriisid, kui ka asutus, mis oli esitanud ainult kaks epikriisi. Seega asutus, mis eelnevalt polnud ühtegi epikriisi edastanud, kuid soovis hankes selles arvestuses punkte saada, võis seda teha vahetult enne hanget ja saada sama palju punkte kui asutus, kes oli oma kohust järjepidevalt täitnud.





Puudus piisavalt arste





Hankepakkumuses ei pidanud tõestama, kas asutusel on piisavalt töötajaid, et lubatud mahus teenuse osutamisega hakkama saada. Haigekassa ei kehtestanud riigihangete alusdokumentides tingimust, et tervishoiutöötajate arv pakkumuses peab vastama ravijuhtude arvule. Seetõttu tunnistati edukaks ka pakkumusi, kus ei olnud märgitud vajalikul arvul arste, et teenust soovitud mahus osutada.

Näiteks esitasid kaks asutust pakkumuse ambulatoorse psühhiaatriateenuse osutamiseks mahus, mis vastab 2,5 arsti koormusele. Pakkumuses oli mõlemal asutusel aga esitatud üks arst. Ühe pakkujaga sõlmiti leping mahus, mis vastab 1,5 arsti töökoormusele, ning teisega mahus, mis vastab 2,5 arsti koormusele. Riigikontroll leiab, et kui asutusel puudub piisav võimekus ette nähtud mahus teenust osutada, võivad tekkida tõrked teenuse osutamisel või esineb oht, et tööle asuvad arstid, kelle pädevus ei pruugi vastata nõuetele.

Suurem osa korrigeeritavatest punktidest realiseeruvad alles suve lõpus

Laane ütles, et kuna eelmise, 2018. aastal korraldatud hanke kohta tuli eriarstiabi pakkujatelt muudatuste vajaduste kohta tagasisidet, alustati juba samal aastal uue hanke ettevalmistusega. "Tol aastal oli riigihanke abil eriarstiabi tellimine meile värske teema, kuivõrd uus riigihangete seadus oli äsja jõustunud. Teadsime, et hanget on võimalik paremini teha. Selleks kaasasime uue hanke ettevalmistamisel erialaseltsid ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu (EETAL), samuti palusime hankekriteeriumitele veel selgi aastal tagasisidet," rääkis Laane.

Riigikontrolli auditis välja toodud punktide kohta lisas Laane, et suurem osa neist oli juba enne auditi algust töös ning tulemus jõuab uude, hiljemalt suve lõpus avaldatavasse hankesse. Samuti korraldas haigekassa 2019. aastal hambaravi ja ortodontia riigihanke, mille tingimustes oli arvestatud paljude tänaste soovitustega.

"Näiteks muutsime hanke ülesehitust ehk osaleda on võimalik erialapõhiselt, samuti anname arstidele pakkumiste tegemiseks rohkem aega. Ka on võimalik head tööd tehes oma lepingu mahtu kasvatada ning meie hinnakirjast allahindluse tegemine ei anna enam nii suurt eelist," loetles Laane.

Kuna haigekassa hindab eriarstiabi hankes kolme peamist näitajat, milleks on kättesaadavus, õiguskuulekus ja kvaliteet, ei pruugi sel korral need eratervishoiuasutused, kes on varasemalt leppetrahve saanud või Maksu- ja Tolliametile riigimaksud tasumata jätnud, hankel edukad olla.

"Oleme selgelt öelnud, et neid teenusepakkujaid, kes ei suuda patsiendi jaoks tagada kvaliteeti, olla kättesaadavad või pole varem olnud õiguskuulekad ehk näiteks petnud haigekassat, jätnud maksud tasumata, ei saa ega taha meie ega ühiskond ühise terviseraha eest lepingusse võtta. Samas on kõik lävendi ületamiseks vajalikud võimalused pakkujate käes ehk kes teeb head tööd ja on aus, ületab ka seatud lävendi," kinnitas Laane.

Nõuded vajavad kaasajastamist

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul peab terviseamet tegevuslubade määruste kaasajastamist väga vajalikuks ja on seda ministeeriumile ka ootusena andnud juba 2018. ja 2019. aastal.