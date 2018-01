President Kersti Kaljulaidi sõnul tuli talle halva üllatusena, et uusaastaöö ETV teleprogrammis hümni ei mängitud, riigipea vabandas hümni mängimata jätmise pärast. "Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel ka uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris see hümn siiski kõlas," kirjutas riigipea oma Facebooki leheküljel.

President Kersti Kaljulaidi sõnul tuli talle halva üllatusena, et uusaastaöö ETV teleprogrammis hümni ei mängitud, riigipea vabandas hümni mängimata jätmise pärast. "Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel ka uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris see hümn siiski kõlas," kirjutas riigipea oma Facebooki leheküljel.

"Mul on kurb ja ma vabandan, et uusaastaöö ETV teleprogrammis hümni ei mängitud. Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel ka uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris see hümn siiski kõlas," kirjutas riigipea oma Facebooki leheküljel.

"Teleprogrammi koostamisel keegi presidendi arvamust ei küsi. Ei peagi küsima. Minu kantselei oli küll informeeritud ja seepärast tunnen ennast samuti süüdlasena ja vabandan," kirjutas Kaljulaid.

"Eestis on arvamusvabadus. Ka presidendi kantseleis ei väljenda nõunikud minu seisukohti, kui nad seda just ei ütle. Minu nõunikud on nii Liia Hänni kui Taavi Linnamäe. Neil on mõlemal ja alati õigus oma seisukohtadele ja nende vabale väljendamisele. Täna on minu seisukoht sama, mis Liia Hännil. Ühtlasi tänan Liiat selle aasta eest, mis ta Kadriorus meiega töötas ja soovin tugevat tervist uueks aastaks!" kirjutab Kaljulaid.

"Minu seisukohta teavad need, kellega koos meie hümni ära laulsime juba saluudi ajal. Kuid tol hetkel mina veel ei teadnud, et ka tele-eetris hümni polnud. Minu arvates oleks pidanud olema," kirjutab president.

"Eestis on arvamusvabadus. Ka presidendi kantseleis ei väljenda nõunikud minu seisukohti, kui nad seda just ei ütle. Minu nõunikud on nii Liia Hänni kui Taavi Linnamäe. Neil on mõlemal ja alati õigus oma seisukohtadele ja nende vabale väljendamisele. Täna on minu seisukoht sama, mis Liia Hännil," kirjutas Kaljulaid. "Minu seisukohta teavad need, kellega koos meie hümni ära laulsime juba saluudi ajal. Kuid tol hetkel mina veel ei teadnud, et ka tele-eetris hümni polnud. Minu arvates oleks pidanud olema."