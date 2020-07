Riik on kriisiabi meetmete raames välja maksnud 454 miljonit eurot

"Ligikaudu 20 protsenti lisaeelarvega kavandatud viiruse majandusliku mõju tõrjumise meetmete rahalisest mahust on välja makstud ja taotlusi on esitatud ligikaudu poolele ette nähtud summast," kinnitas rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Ott Heinapuu.

Eelmise kuu lõpu seisuga on rahandusministeeriumi andmetel eri meetmete kaudu välja makstud 454 miljonit eurot ja taotlusi on esitatud 1,035 miljardile eurole. Meetmete kogueelarve on 2,347 miljardit eurot.

"Sealhulgas on töötukassa makstavat töötasu hüvitist välja makstud 256 miljonit eurot, mis on 2,5 protsenti rohkem, kui algselt planeeritud," rääkis Heinapuu ja lisas, et hüvitis on toetanud ka sotsiaalmaksu tasumist. Lisaeelarve meetmed on ministeeriumi hinnangul olukorda leevendanud oodatust efektiivsemalt. Kõige aeganõudvam on olnud laenude ja käendustega seonduv.

Majandus on hakanud taastuma

Esmaspäeval toimus riigikogu rahanduskomisjoni erakorraline videoistung, kus rahandusministeeriumi esindaja andis ülevaate riigieelarve erimeetmete seisust ja majanduse olukorrast. Ülevaate kohaselt taastub Eesti 2021. aasta lõpuks Euroopa Liidu keskmisest veidi paremini. Praeguseks on piirangud Eestis kõige lõdvemad kogu Euroopa Liidus.

Pandeemia ohjamiseks nii Eestis kui ka mujal kehtestatud piirangute leevendamise järel on Eesti Panga andmetel majandus juba taastuma hakanud, kuid taastumine on aeganõudev. Mitmesse sektorisse jõuavad kriisi mõjud hilinemisega, osad tegevuspiirangud on jäänud kehtima ka pärast eriolukorra lõppemist ning tarbijad on kulutuste tegemisel ettevaatlikud.

Krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum uuringu kohaselt kärpis 65 protsenti Eesti inimestest COVID-19 mõjul oma igapäevaseid kulutusi, mis oli Euroopa võrdluses kõrgeim näitaja. Siiski on peale pandeemiat Eesti jaemüük näidanud kiire taastumise märke.

Ostetakse esmatarbekaupu

"Arvestades sellega, et suur enamus Eestis küsitlusele vastanutest (79%) on rahulolematud oma igakuise säästuvõimega ning 32% isegi ei pane igas kuus raha kõrvale, võib mõista, miks COVID-19 tõttu tuli kulutusi kärpida. Nüüd ongi sobiv aeg oma tarbimisharjumused ümber vaadata ja kui sissetulekud võimaldavad, siis vabaneda võlgadest, et taastada kontroll oma rahaasjade üle," ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Peale COVID-19 on kaks kolmandikku Baltimaade elanikest võtnud suuna vaid esmavajaliku ostmisele. Eestis on see naiste puhul levinum lähenemine kui meeste seas – vastavalt 73% ja 53% neist kavatseb osta esmavajalikke asju. Sama kehtib Lätis, kus oste piiravate naiste osakaal on 69% ning meeste oma 55%, samas kui Leedus erinevusi ei ole.

Siiski on tarbimisharjumused Eestis kiiresti taastunud, kuna Eesti Statistikaameti andmetel oli maikuus jaekaubanduse käive peaaegu sama, mis mais 2019, vähenedes aastaarvestuses vaid üks protsent. Juunis pöördus Eesti majandususalduse koondindeks tõusule, tarbimine on taastunud ja pigem kasvutrendis. Samas tuli kasv suures osas majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustest, samuti kaubagruppides nagu arvutid ja nende lisaseadmed, raamatud, sporditarbed, mängud, mänguasjad, lilled, istikud jne. Teisalt näiteks tekstiiltoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes vähenes müügitulu maikuus 22%.

Elanikud võtsid uusi laene juunis 35 miljonit eurot tavalisest vähem. Elanike hoiuste jääk läheneb laenude jäägile ja hoiuste jääk kasvab 220 miljonit eurot kuus üle 2019. aasta keskmise. Samas uute autoliisingute väljastamine elavnes juunis märgatavalt, ületades 37 miljoni euro taseme, kuid 2019. aasta juuniga võrreldes on maht jätkuvalt umbes neljandiku võrra väiksem. "Selliste kestvuskaupade nagu sõidukite tarbimise kasv võib anda märku tarbijate kindlustunde mõningasest paranemisest," leidis Eesti Panga ökonomist Madis Laas.

Majandus kahaneb 10 protsenti

Eesti Panga prognoosi kohaselt läbib Eesti sel aastal ulatusliku majandusliku mõjuga üleilmse pandeemia, mille tagajärjel väheneb majanduse maht mullusega võrreldes 10%, kui viiruse levik taltub ja ei kehtestata taas piiranguid. Prognoosi kohaselt tuleb veidi üle kahe kolmandiku tänavusest majanduslangusest välisnõudluse vähenemisest ja umbes kolmandik siin kehtestatud piirangutest. Muu hulgas takistab kiiret kosumist asjaolu, et nii Eesti kui ka maailma majandus oli jahtumas juba enne kriisi.

Erinevalt 2008. aastal alanud suurest finantskriisist, mil tugevaima löögi alla sattus tööstus- ja ehitussektor, on sel korral kõige enam pihta saanud tööjõumahukas teenindussektor. See on Eesti Panga hinnangul põhjustanud toonasega võrreldes oluliselt kiirema tööpuuduse kasvu ja seda vaatamata sellele, et töötasu hüvitis on töötuse äkksuurenemist tõkestanud. Juunikuu seisuga oli registreeritud töötuid Eestis kokku 51 321. Võrreldes mullu sama ajaga on töötute hulk kasvanud pea 70%. Töötasu hüvitise lõppedes tööpuudus suureneb ja tõuseb Eesti Panga prognoosi kohaselt 2020. aasta lõpuks üle 13%.

Riigiabi erasektorile on Eesti Panga hinnangul olnud äärmiselt tähtis ja aidanud vähendada lühiajalise šoki pikaajalist halvavat mõju majandusele. Selle tõhusaim osa, töökohtade säilitamise meede, ei sobi aga pikaajaliseks lahenduseks. Edasi tuleb panga prognoosi kohaselt keskenduda inimeste ümberõppele ja soodustada inimeste liikumist tegevusalade vahel.

"Järgmise aasta riigieelarvega seotud teemasid ja sealhulgas tänavuse eelarve muutmise vajadust asub valitsus arutama augusti lõpul," kinnitas Heinapuu vastuseks küsimusele, milliste erimeetmetega on plaanis jätkata ja kas kaalutakse ka täiendavate meetmete rakendamist.