Riik ootab Euroopa Komisjoni vastust kuumutatavate tubakatoodete kohta

Sotsiaalministeerium ootab Euroopa Komisjonilt vastust kuumutatavate tubakatoodete regulatsiooni kohta, et jätkata sügisel tubakaseaduse muutmist.

Viimastel nädalatel on ajakirjanduses ilmunud väiteid sotsiaalministeeriumi seisukohtade osas kuumutatavate tubakatoodete kohta, mis ei vasta tegelikkusele, kirjutas sotsiaalminister Tanel Kiik selgituses riigikogu sotsiaalkomisjonile.

Sotsiaalministeerium on seisukohal, et kuumutatud tubakatooteid tuleb tubakaseaduses reguleerida eraldi tootekategooriana ning nende turustamine on ka praegu võimalik, kuid tootja peaks seda turustama suitsetatava tootena ning sigarettide või suitsetamistubaka pakendinõuetele vastavana.

Euroopa Komisjonil on kohustus anda Eestile teada, kas liikmesriigis müüdavates kuumutatavates tubakatoodetes maitse- ja lõhnaainete kasutamise reguleerimine on liikmesriigi otsustuspädevuses või mitte.

"Ennetavalt nende sätete väljajätmine ei ole põhjendatav, kuivõrd see tooks kaasa erinevate toodete ebavõrdse kohtlemise ning subsidiaarsuse ja Eesti otsustusõiguse põhjendamatu piiramise meie eneste poolt," märkis Kiik.

Euroopa Komisjonilt ootab ministeerium tagasisidet 16. septembriks. "Seega saame Riigikogu sügisese istungjärgu alguses teabe liikmesriikide õiguse ulatuse kohta tubakatoodete reguleerimisel ja saame sotsiaalkomisjonile ning küsimuse tõstatanud ministeeriumitele anda ammendava informatsiooni," seisab selgituses.

See võimaldab jätkata nii Riigikogu menetluses oleva tubakaseaduse muutmise eelnõu ja sellele tehtud ettepanekute kui veel kooskõlastusringil oleva seaduseelnõu sisulist arutelu.