Riik tahab tühistada ranged reklaamipiirangud kiirlaenuandjatele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab tühistada ranged reklaamipiirangud kiirlaenuandjatele, mis kehtestati alles kolme aasta eest, kui riik otsustas karmikäeliselt kiirlaenuturgu korrastada, vahendas BNS Postimeest.

Praegu tohib kiirlaenureklaam sisaldada üksnes kohustuslikku teavet, näiteks intressimäär, krediidi kulukuse määr ja ettevõtte kontaktid. Eelnõu järgi tunnistataks piirang kehtetuks ja edaspidi võiks kiirlaenupakkuja kohustusliku teabe kõrvale reklaamida, mida tahab. "See muudatus ei mõjuta teisi tarbijakrediidi reklaami nõudeid, välistades endiselt reklaami muutumist atraktiivseks," ütles Talving.

Tema sõnul peab reklaam edaspidigi olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. "Ei tohi jätta muljet, et laenuvõtmine on lihtne ja riskivaba," ütles Talving.

Seega on endiselt keelatud loosungid stiilis "lihtne laen", "soodne liising", "mitte tundigi ilma rahata" ja teised sellised, mida veel kolm aastat tagasi kasutati. Ehkki hüüdlauseid ei kasutada edaspidigi, võimaldaks seadusemuudatus kiirlaenupakkujatel avaldada enda kohta rohkem infot, näiteks avaldada sisuturundusartikleid.

Ministeeriumi hinnangul aitaks muudatus parandada konkurentsi ja innovatsiooni kiirlaenuturul. Sama arvavad ka laenupakkujad ise. "Siia on hea tuua võrdlus auto ostmisega. Ikka uuritakse autot ostes mudeli eeliseid, hindu ja seda, miks mõni auto on vastupidavam kui teine. Uus seadus võimaldaks kliendil sama teha väikelaenuga," ütles kiirlaenupakkuja Credit24 juht Ivo Popp.

Võlanõustajate liidu juhatuse liige Ester Saag nii optimistlik aga ei ole. Tema sõnul oleks muudatus tervitatav, kui laenupakkujad annaksid inimestele kallutamata infot. "Karta aga on, et reklaam hakkab olema selline, kus tuuakse välja ainult võlausaldajale sobivad näitajad," ütles Saag.

Nii võiksid võlausaldajad põhjalikult seletada, et laenajal on võimalik võtta maksepuhkust ja lepingu tingimusi muuta, ent see ei pruugi sugugi olla laenuvõtja huvides. "See jätab inimesele petliku pildi, et kui tekivad makseraskused, siis võtab puhkuse ja maksab hiljem edasi. Seda, et maksepuhkusega laenu kõrvalkulud suurenevad, ei öelda, ja selle peale laenuvõtja ei pruugi tulla," rääkis Saag.

Seda, et majandusministeerium reklaamipiirangusse muudatust plaanib, kuulis võlanõustaja Saag alles ajakirjaniku käest.

Majandusministeerium ei pidanud eelnõu koostamisel võlanõustajatega kordagi aru. Siseturu asekantsler Talving kinnitas aga, et tahtlikult ei ole kedagi välja jäetud.